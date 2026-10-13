Six Flags cerró temporalmente el lunes nueve montañas rusas en seis parques de diversiones, luego de que una persona murió y varias más resultaron heridas en un incidente que involucró una montaña rusa en Georgia, informó la policía.

Un portavoz del parque indicó que, “por precaución”, cerraron atracciones similares a la montaña rusa involucrada en el incidente en Six Flags Over Georgia.

Las autoridades no confirmaron cómo murió la persona, ni qué causó las lesiones de las demás ni cuál era su estado de salud después del incidente, ocurrido a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta.

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Detectives de la unidad de delitos graves del Departamento de Policía del condado de Cobb investigan.

Un vocero de Six Flags indicó que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que están cooperando plenamente con las autoridades locales mientras indagan.

“Nos entristece profundamente el incidente de este día con un visitante en nuestro parque”, manifestó el portavoz, y añadió que están brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados.

Las autoridades y Six Flags no proporcionaron el nombre de la montaña rusa. Sin embargo, estaciones locales de televisión mostraron video de pasajeros siendo evacuados de la montaña rusa Goliath.

Dicha atracción, que fue inaugurada en 2006, alcanza velocidades máximas de 113 kilómetros por hora (70 millas por hora) y alturas de 61 metros (200 pies), informa el sitio web del parque. Durante unos 3 minutos y medio, los pasajeros “recorren curvas cerradísimas y se elevan sobre colinas colosales”, añade.

“No puedo imaginar el horror que los visitantes y empleados presenciaron hoy, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido”, dijo en un comunicado Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb. Añadió que se ha notificado a los familiares más cercanos.

El parque de diversiones forma parte importante del turismo del condado y atrae a visitantes de todo el sureste de Estados Unidos, agregó Cupid.

“Todos estamos lidiando con cómo pudo ocurrir algo tan devastador en un lugar que ha dado a generaciones de familias recuerdos tan felices”, señaló.

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Esta muerte sería al menos la séptima en el parque de Georgia, incluida una en 2006 en la que un hombre probablemente sufrió un ataque al corazón en la montaña rusa Goliath, según el bufete de abogados Doan Law Firm, que se enfoca en accidentes en parques de diversiones.

Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunció hace menos de dos semanas que está clausurando su famosa montaña rusa X2, en medio de una serie de demandas que alegan que la atracción provocó lesiones cerebrales graves. Six Flags llegó recientemente a un acuerdo en una demanda por muerte negligente presentada por la familia de un hombre de 22 años, el cual falleció después de subir a dicha montaña rusa en 2022.

El año pasado, un hombre de 32 años murió tras subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe, en Florida. Murió a causa de lesiones por impacto contundente, y su deceso fue considerado accidental.