Los Ángeles. Six Flags Magic Mountain informó el martes que retirará su famosa montaña rusa X2, en medio de demandas que alegan lesiones cerebrales graves causadas por el juego mecánico.

El parque temático del sur de California indicó que cerrará la atracción de forma permanente después de casi 20 años. Six Flags llegó recientemente a un acuerdo en una demanda por negligencia presentada por la familia de un hombre de 22 años que murió tras subir a la montaña rusa en 2022, y la semana pasada se presentaron otras tres demandas que alegan lesiones cerebrales traumáticas.

La montaña rusa X2 en el parque Six Flags Magic Mountain, en California. ( The Associated Press )

“Aunque X2 superó de manera constante una multitud de pruebas de seguridad, hemos decidido cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto”, informó en un anuncio publicado en internet el presidente del parque, Brian Oerding. La seguridad de las atracciones es un pilar de nuestro negocio, y cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, lo tomamos en serio”.

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La atracción está cerrada desde el 12 de julio, después de que dos mujeres que subieron a la montaña rusa con menos de una semana de diferencia necesitaron ser trasladadas de urgencia al hospital tras bajar.

Una de ellas, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, se desplomó poco después de que terminó el recorrido y se determinó que tenía una hemorragia cerebral masiva que requirió una cirugía de emergencia. Permanece en estado vegetativo en el hospital, sin poder hablar ni moverse y dependiente de un respirador. Su familia presentó una demanda contra Six Flags en su nombre.

Sus abogados señalaron que más de 100 personas han afirmado haber sufrido lesiones cerebrales por la montaña rusa en los últimos dos años y que el cierre de X2 no les impedirá seguir presentando demandas.

“Cerrar la atracción protege a los futuros visitantes, y lo celebramos. Pero no hace nada por las personas que ya han resultado heridas”, expresó el abogado Gary Dordick. “Six Flags debe asumir ahora la responsabilidad por ellas”.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California abrió una investigación sobre la atracción tras los incidentes de julio y dijo que sigue en curso.

El parque Six Flags Magic Mountain, en California. ( The Associated Press )

Según el sitio web de Six Flags Magic Mountain, la montaña rusa X2 alcanza una velocidad máxima de 122 kilómetros por hora (76 millas por hora) y tiene una longitud total de 1,100 metros (3,610 pies). Los asientos giran 360 grados “para que tu cuerpo esté dando vueltas todo el tiempo”, y la atracción incluye dos “giros cuervo”, medios bucles que se convierten en caídas verticales a mitad del recorrido.

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Debutó en el parque en 2002 con el nombre X como la primera montaña rusa de “cuarta dimensión” del mundo y reabrió en 2008 como X2 con nuevos trenes y efectos especiales. Su singularidad atrajo a amantes de la adrenalina de todo el mundo y generó una base de seguidores fervorosa.

El parque llegó a un acuerdo en una demanda por muerte por negligencia presentada por la familia de Christopher Hawley, un joven de 22 años que murió al día siguiente de subir a X2. Fue llevado al hospital después del recorrido con una hemorragia cerebral grave. La oficina forense indicó que su muerte se debió a un traumatismo craneal contundente. El caso se resolvió a finales de agosto, unos días antes de que el juicio comenzara.