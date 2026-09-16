El complejo Walt Disney World estrenó el lunes The Magic of Disney Animation, una experiencia interactiva en la que los visitantes pueden dibujar y conocer a personajes de las películas animadas de la compañía, según informó la empresa.

La propuesta, en el parque Disney’s Hollywood Studios de Orlando, en Florida, retoma el nombre de una atracción que cerró en 2015 y que había abierto en 1989, al inaugurarse dicho parque.

La experiencia ocupa un edificio inspirado en la sede de Walt Disney Animation Studios en Burbank (California) y coronado por el sombrero de mago de Mickey Mouse.

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En su interior están representados los 65 largometrajes del estudio, incluido su próximo estreno, Hexed, indicó la compañía en un comunicado.

Incluye una zona de juegos infantil ambientada en los bocetos de Alicia en el país de las maravillas, encuentros con personajes como Mulán, Rapunzel y Stitch en espacios dedicados a cada fase de la animación y una clase de dibujo guiada por una figura animatrónica de Olaf, el muñeco de nieve de Frozen.

En esa clase, artistas del estudio enseñan con lecciones grabadas a dibujar a personajes como Mickey Mouse, Moana o el genio de Aladdin, con Eric Goldberg, el animador del personaje en la película de 1992, precisó la empresa.

En la propia atracción que cerró en 2015 funcionó, hasta 2004, un estudio de animación de Disney, en el que se produjeron películas como Mulan y Lilo & Stitch.