El famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi se unió a la celebración del “Hispanic & Latin American Heritage Month” en Walt Disney World Resort en Florida, que este año festeja bajo el lema “Together We Are Magia” (“Juntos Somos Magia”). El “Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana” se celebrará a partir de hoy hasta el 15 de octubre.

Con su respaldo, el artista compartió su amor por la música, la familia y sus raíces puertorriqueñas. “Es un honor formar parte de esta celebración y compartir toda la magia que surge cuando nos unimos. Como puertorriqueño, me siento increíblemente orgulloso de mis raíces y de la oportunidad de celebrar nuestra cultura con familias de todo el mundo”, expresó mediante comunicado de prensa.

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Nacido en Puerto Rico y con una larga trayectoria en la comunidad de Orlando, Fonsi siente un profundo aprecio por la familia, la cultura y el poder de la música para conectar a las personas. Durante su visita reciente a Walt Disney World, pudo apreciar cómo el complejo celebra la cultura hispana y latinoamericana, desde la música y el entretenimiento hasta la gastronomía y las actividades familiares.

7 Fotos El cantante se unió a la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

El cantautor disfrutó de “¡Celebración Encanto!” en EPCOT, donde conoció a “Mirabel” y “Bruno”, y disfrutó de la música y el baile de los Storytellers and Primos. También disfrutó de su atracción favorita, “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, y compartió con su personaje favorito de Disney, “Mickey Mouse”.

Durante este otoño, Walt Disney World Resort seguirá apostando a la magia especial que surge cuando la familia, la cultura y la música se unen. Bajo el lema “Juntos Somos Magia” durante el “Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana”, seguirá brindando experiencias que dan vida a vibrantes tradiciones y culturas en todo el resort.