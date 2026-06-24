Un nuevo video muestra el momento en que un menor de 13 años cae peligrosamente por la cascada de la atracción Tiana’s Bayou Adventure, en Disneyland, California, una caída de aproximadamente 50 pies de altura.

Las imágenes fueron captadas por un visitante del parque temático el pasado domingo, según informó TMZ.

De acuerdo con el reporte, el menor se bajó del tronco que transporta a los visitantes a través de escenas animadas de la película The Princess and the Frog, justo antes de la icónica caída de la atracción, anteriormente conocida como Splash Mountain.

A pesar de la aparatosa caída, el adolescente no sufrió heridas graves y fue dado de alta tras recibir atención médica en un hospital.

La atracción reabrió con normalidad tras ser inspeccionada por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California.