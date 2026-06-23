Un adolescente de 13 años acabó con la magia en Disney al bajarse de una atracción en pleno recorrido.

El menor se salió del asiento de Tiana’s Bayou Adventure en Disneyland, un viaje acuático en tronco que culmina con una caída de 50 pies de altura, el pasado domingo.

"Tiana's Bayou Adventure" es un viaje acuático en tronco que culmina con una caída de 50 pies de altura. ( OLGA THOMPSON )

Funcionarios informaron a la revista People que el adolescente abandonó la embarcación mientras el recorrido aún estaba en funcionamiento y caminó por parte de la ruta. Tan pronto un empleado observó la situación, el paseo fue detenido.

Algunos visitantes aseguraron en redes sociales haber visto al menor deslizarse por la gran caída final de la atracción, que anteriormente se conocía como Splash Mountain.

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El adolescente fue evaluado en un hospital y posteriormente dado de alta.

La atracción reabrió con normalidad tras ser inspeccionada por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California.

La atracción "Tiana’s Bayou Adventure" antes era "Splash Mountain". ( Disney )

Tiana’s Bayou Adventure abrió oficialmente el 28 de junio de 2024 y está basada en la película The Princess and the Frog (2009). La nueva temática sustituyó a Splash Mountain, que abrió en Disneyland (California) en 1989 y en Walt Disney World (Florida) en 1992.

Splash Mountain estaba inspirada en el filme Song of the South de 1946.