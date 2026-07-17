Un hombre de 54 años murió tras sufrir una emergencia de salud mientras disfrutaba de la famosa atracción It’s a Small World de Magic Kingdom, en Walt Disney World, informó hoy Orlando Sentinel.

El lamentable incidente fue revelado en el más reciente informe trimestral de incidentes en parques temáticos de Florida. El hombre presentó un problema cardíaco el pasado 24 de abril en el tranquilo paseo en bote, conocido por sus coloridas escenas y figuras animadas que cantan en varios idiomas.

Los parques temáticos de Florida reportan al estado los incidentes en los que visitantes sufren lesiones o emergencias y pasan al menos 24 horas hospitalizados. Estos informes se publican cada tres meses y no incluyen los nombres de las personas involucradas.

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Durante ese mismo periodo, Walt Disney World reportó otros incidentes en sus parques.

En Magic Kingdom, una mujer de 75 años se cayó y se golpeó la cabeza el 5 de mayo mientras salía de la montaña rusa Space Mountain. Además, el 26 de mayo, un hombre de 44 años con condiciones médicas preexistentes sintió dolor de espalda luego de montarse en Tiana’s Bayou Adventure.

En el parque acuático Blizzard Beach, una mujer de 41 años sufrió una laceración en la cabeza el 6 de abril mientras disfrutaba de la chorrera Snow Stormers.

Mientras, en Epcot, un hombre de 74 años con condiciones de salud preexistentes presentó náuseas y vómitos luego de subir a la montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.