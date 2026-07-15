Los amantes de las montañas rusas tendrán una última oportunidad para disfrutar una de las atracciones más icónicas del parque Busch Gardens en Florida.

El parque anunció el martes que la montaña rusa Kumba cerrará el domingo 2 de agosto, luego de 33 años en funcionamiento y tras convertirse en una de las favoritas de los visitantes.

La montaña rusa Kumba en Busch Gardens Tampa Bay. ( Suministrada )

Kumba abrió al público en 1993 y, en ese momento, era la montaña rusa más alta, rápida y larga de Florida, además de contar con el loop vertical más alto del mundo. Durante el recorrido de casi tres minutos, los pasajeros experimentan una caída de 135 pies, alcanzan velocidades de hasta 60 millas por hora y atraviesan siete inversiones.

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El cierre dará paso a una nueva atracción llamada Kumba’s Revenge.

Según declaraciones recogidas por medios locales, el presidente de Busch Gardens Tampa Bay, Jon Vigue, indicó que el cambio responde a una inversión de $100 millones para mejorar el parque.

“Kumba ha inspirado a generaciones de amantes de las emociones fuertes y se ha ganado su lugar como una de las montañas rusas más icónicas del mundo. Mientras celebramos su increíble legado, también miramos hacia el futuro. Kumba’s Revenge honrará todo lo que los visitantes amaban de la atracción original, mientras ofrecerá un nivel completamente nuevo de emociones”, expresó Vigue.

“La leyenda de Kumba no está terminando, está evolucionando”, sostuvo.