Universal Orlando Resort en Florida reveló este martes la montaña rusa que reemplazará Hollywood Rip Ride Rockit, la aclamada atracción que cerró el 18 de agosto de 2025, tras casi 16 años de diversión desde su apertura el 19 de agosto de 2009.

La nueva montaña rusa, Fast & Furious: Hollywood Drift, inspirada en la saga cinematográfica Fast & Furious, llegará al parque temático en 2027, anunció la empresa en un comunicado.

En Fast & Furious: Hollywood Drift, los pasajeros experimentarán al aire libre maniobras de 360 grados y giros a alta velocidad, incluyendo un pico vertical de 170 pies, casi 17 pisos sobre Universal CityWalk.

"Fast & Furious: Hollywood Drift pondrá a los visitantes al volante de la emoción a toda velocidad del universo Fast & Furious de Universal Pictures como nunca antes", expresó Universal.

Con la llegada de esta montaña rusa, el simulador Fast & Furious – Supercharged cerrará permanentemente en 2027.

Universal Studios Hollywood, en California, estrenará su propia versión de Fast & Furious: Hollywood Drift más adelante este año.