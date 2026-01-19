Una mujer de 70 años murió en noviembre pasado luego de montar la atracción Revenge of the Mummy en el parque Universal Orlando Resort, según un informe estatal divulgado recientemente y citado por 10 Tampa Bay News.

De acuerdo con el documento del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, la mujer perdió el conocimiento mientras se encontraba en la montaña rusa el pasado 25 de noviembre. Posteriormente fue transportada a un hospital cercano, donde falleció.

El informe no ofrece detalles adicionales sobre la condición médica que sufrió la visitante, cuya identidad no fue revelada. La información fue incluida en el informe trimestral sobre lesiones y emergencias médicas en parques temáticos del estado.

Desde que Revenge of the Mummy abrió en 2004, se han reportado al menos 21 incidentes médicos asociados con la atracción. Entre las querellas previas figuran náuseas, mareos, convulsiones y hasta fracturas.

Este caso se suma a la muerte del puertorriqueño Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, ocurrida el 17 de septiembre en la montaña rusa Stardust Racers de Universal Orlando.

12 Fotos Kevin Rodríguez Zavala murió en septiembre tras visitar el nuevo parque, Epic Universe.

Los parques temáticos en Florida están obligados a reportar este tipo de incidentes al gobierno estatal.

Revenge of the Mummy, inspirada en la película The Mummy (1999), es una montaña rusa bajo techo de alta velocidad que combina llamas, giros, caídas y efectos especiales en la oscuridad.