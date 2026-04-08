Un hombre acusado de violar y asesinar a una mujer en Pensilvania huyó a Puerto Rico la misma noche del crimen, según autoridades de la ciudad de Harrisburg.

El prófugo fue identificado como Rafael Durán Malavé, de 32 años, informó Local 21 CBS News.

Durán Malavé enfrenta cargos por homicidio y violación, por la muerte de Amanda Makor, de 25 años, ocurrida el pasado 28 de marzo en un apartamento de Harrisburg.

El cuerpo de Makor fue hallado dos días después en el piso del baño. La autopsia determinó que murió a causa de múltiples traumas tras ser estrangulada y presentaba lesiones consistentes con una violación.

Imágenes de seguridad captaron a Durán Malavé en el apartamento la noche del asesinato.

Según las autoridades, el hombre viajó a Puerto Rico para evadir la justicia, presuntamente utilizando el vehículo de la víctima para llegar al Aeropuerto Internacional de Harrisburg, donde compró un pasaje hacia la Isla.

Cualquier persona con información sobre su paradero puede contactar al Departamento de Policía del Municipio de Susquehanna al 717‑652‑8265 o por correo electrónico a dbrown@susquehannatwp.com.