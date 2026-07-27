Nuevos detalles han salido a la luz sobre la muerte de la influencer y estilista estadounidense Sara Gilson, luego de que se hiciera pública la llamada al 911 realizada minutos antes de que perdiera la vida en un violento incidente ocurrido en su vivienda de Owasso, Oklahoma.

De acuerdo con los audios divulgados y reportes de las autoridades, la grabación refleja la angustia vivida dentro de la residencia mientras se desarrollaba la emergencia. En la comunicación con el operador del 911 se escuchan pedidos de ayuda y la desesperación de quienes se encontraban en el lugar, poco antes de que la situación terminara de manera fatal.

PUBLICIDAD

Gilson, de 43 años y conocida por compartir contenido de belleza y estilo de vida en redes sociales, fue encontrada sin vida el pasado 23 de julio junto a su exesposo, Jeremiah Duffey. Según la investigación preliminar de la Policía de Owasso, la creadora de contenido murió tras recibir disparos presuntamente efectuados por Duffey, quien posteriormente se quitó la vida. No obstante, el caso continúa bajo investigación y las autoridades aún no han emitido una clasificación definitiva del incidente.

La difusión de la llamada ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes han expresado su tristeza en redes sociales al escuchar los dramáticos momentos previos a la tragedia.

En los últimos años, Gilson había denunciado públicamente problemas con su exesposo. Incluso había solicitado órdenes de protección y, semanas antes de su muerte, publicó videos en TikTok en los que hacía acusaciones en su contra. Su último mensaje en redes sociales, compartido apenas dos días antes del incidente, decía: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”.

Tras su fallecimiento, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los dos hijos de la influencer, quienes quedaron huérfanos. La iniciativa destaca el impacto que la pérdida de Gilson ha tenido tanto en su familia como en la comunidad que seguía su trabajo en redes sociales.