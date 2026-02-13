Los Ángeles. Investigadores de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de la NBC Savannah Guthrie, evaluaban el jueves un video de una cámara de seguridad de una vivienda del vecindario de la víctima, que muestra a un hombre tratando de escalar un muro, según informó Los Angeles Times.

🚨NEW VIDEO: FBI seeking man with backpack seen on video surveillance near Nancy Guthrie’s home the night she vanished. Authorities have not yet determined if he is in any way related to the Guthrie case. pic.twitter.com/PtUlXvOfto — Fox News (@FoxNews) February 12, 2026

El nuevo video está entre las centenares de pistas que las autoridades evalúan en la carrera contra el reloj para hallar con vida a la mujer de 84 años, vista por última vez el 31 de enero en su hogar al norte de Tucson (Arizona).

El video, grabado la madrugada del 1 de febrero, muestra a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado, que fue captado por la cámara de la puerta de Guthrie antes de su supuesto secuestro, según fuentes citadas por el rotativo angelino.

El jueves, el FBI publicó la descripción del “sospechoso del secuestro”, indicando que mide entre 5′9″ y 5′10″ de altura y es de complexión promedio.

También aumentaron su recompensa a 100,000 dólares por información que conduzca a la ubicación de Nancy Guthrie o a un arresto en el caso de uno o sospechosos involucrados en la desaparición.

The #FBI is now offering a reward of up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance. The suspect is described as a male, approximately 5’9” to 5’10”, with an average build. In the… pic.twitter.com/9LI9pZm268 — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 12, 2026

Las autoridades también están revisando otro video de seguridad que muestra a una persona con una gorra de béisbol y una mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una casa en el vecindario la mañana del 1 de febrero.

Las fuentes citadas por el periódico explicaron que las imágenes hacen parte de las pistas que se analizan para dar con el paradero de la madre de la periodista.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado Pima, Chris Nanos, ha pedido a los vecinos de la mujer que proporcionen cualquier video que haya podido captar personas o cosas extrañas antes y después de la desaparición de la mujer.

Las autoridades han intensificado sus recorridos por las colinas de Catalina Foothills, el vecindario desértico en el norte de Tucson en el que residía la mujer, donde se encontraron unos guantes.

Las imágenes recuperadas de la cámara del timbre de la casa de Guthrie la noche de su desaparición muestran a una persona enmascarada con guantes de boxeo.

El jueves se cumplieron 12 días de la intensa búsqueda. La familia reportó la desaparición después de que la mujer no fue a la iglesia el domingo por la mañana, como acostumbraba a hacerlo.

Savannah Guthrie publicó un emotivo video en Instagram que la muestra a ella y su hermana de niñas, con su madre. “Nunca nos rendiremos”, escribió la periodista en el caso que ha acaparado el interés nacional.