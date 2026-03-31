NASHVILLE, Tennessee. Las tripulaciones de dos helicópteros AH-64 Apache que sobrevolaron la piscina de Kid Rock mientras este aplaudía y saludaba el sábado han sido suspendidas de vuelo en espera de una investigación sobre sus acciones, informó el martes un portavoz del Ejército de Estados Unidos.

La suspensión es una medida discrecional, pero no inusual, cuando se lleva a cabo una investigación, declaró el mayor Montrell Russell.

“El Ejército ha confirmado que el 28 de marzo, dos helicópteros Apache de la 101.ª Brigada de Aviación de Combate en Fort Campbell realizaron un vuelo en el área de Nashville que ha atraído la atención del público y los medios de comunicación”, según un comunicado del Ejército emitido el martes. El Ejército está revisando “las circunstancias que rodearon la misión, incluyendo el cumplimiento de las regulaciones pertinentes de la FAA, el protocolo de seguridad aérea y los requisitos de aprobación”.

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Kid Rock, artista y ferviente partidario del presidente Donald Trump, declaró el lunes a WKRN-TV que no es raro que helicópteros de la cercana base de Fort Campbell sobrevuelen su casa. Afirmó ser un gran defensor de las fuerzas armadas y haber actuado para tropas en Afganistán, Irak y otros países.

This is a level of respect that shit for brains Governor of California will never know. God Bless America and all those who have made the ultimate sacrifice to defend her. 🇺🇸 🙏 pic.twitter.com/iD5mmkaXv1 — KidRock (@KidRock) March 28, 2026

“Creo que saben que este es un lugar bastante amigable”, comentó. Señaló que el Día de Acción de Gracias pasado estuvo en Fort Campbell, una extensa base militar en la frontera entre Tennessee y Kentucky, con el vicepresidente JD Vance. “He hablado con algunos de estos pilotos. Les he dicho: ‘¿Me ven saludando cuando pasan por casa?’ Les digo: ‘Siempre son bienvenidos a sobrevolar mi casa, cuando quieran’”, añadió.

Kid Rock publicó dos videos cortos en redes sociales el sábado. En cada uno se ve un helicóptero sobrevolando su piscina mientras el artista aplaude, saluda y levanta el puño en el aire. Una publicación incluía un comentario de Kid Rock criticando al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, un crítico frecuente de Trump.

Hablando en la Oficina Oval el martes, Trump sugirió que tal vez los helicópteros no debieron haberlo hecho antes, y agregó: “Me gusta Kid Rock, tal vez estaban tratando de defenderlo, no lo sé”.

En los videos, Kid Rock aparece junto a una réplica de la Estatua de la Libertad y un letrero junto a la piscina que dice: “La Casa Blanca del Sur”. Su casa en una colina con vista a Nashville fue construida para parecerse a la Casa Blanca.

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Los helicópteros estaban en una misión de entrenamiento cuando se detuvieron en la casa de Kid Rock, dijo el mayor Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101.ª División Aerotransportada. Los helicópteros también sobrevolaron una protesta de “No Kings” contra Trump en el centro de Nashville, pero Bless dijo que su presencia no tenía nada que ver con la protesta.

Kid Rock dijo que le pareció “genial” que se detuvieran a sobrevolar su casa.

“Si esto les alegra un poco el día por su servicio a nuestro país, protegiéndonos, creo que es algo estupendo”, dijo.

Al preguntarle sobre las posibles repercusiones para las tripulaciones, respondió: “Creo que estarán bien. Mi compañero es el comandante en jefe”.