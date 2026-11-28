Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, un sismo de magnitud preliminar de 5 sacudió la zona de Manhattan Beach, California, el sábado por la mañana.

No se reportaron de inmediato heridos ni daños.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el protocolo de terremoto y desplegó personal de 106 estaciones de bomberos de los distintos barrios para inspeccionar las infraestructuras en busca de daños. No se han reportado heridos ni daños estructurales, según informó el departamento en un comunicado.

La ciudad de Manhattan Beach instó a los residentes a estar preparados para las réplicas, que pueden ocurrir minutos, horas y, en ocasiones, días después de un terremoto. La ciudad informó en las redes sociales que, por el momento, no existe amenaza de tsunami.