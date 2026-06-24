El principal regulador de autos en Estados Unidos abrió una investigación el lunes después de que un Tesla, que utilizaba una función de conducción automatizada, se estrellara a alta velocidad contra una vivienda en Texas y causara la muerte de una abuela de 76 años que se encontraba en el interior.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó que inició una investigación especial sobre el choque ocurrido el viernes de un Tesla Model 3 cerca de Houston, una pesquisa significativa debido a que el vehículo utilizaba tecnología que Elon Musk considera clave para el futuro de la compañía.

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El director ejecutivo de Tesla está implementando robotaxis con software automatizado en varias ciudades de Estados Unidos este año y planea invitar a propietarios de Tesla a integrar sus vehículos a la flota utilizando el mismo sistema en todo el país.

Según un informe policial del accidente, el conductor le dijo a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris que estaba usando la tecnología, aunque no está claro qué papel tuvo, si alguno, en el incidente.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios, pero el jefe del área de inteligencia artificial de la empresa sugirió en redes sociales más tarde ese lunes que la función de conducción autónoma no fue la responsable.

“En este caso, el conductor anuló manualmente la conducción autónoma al presionar el acelerador al 100% en esta zona residencial”, escribió Ashok Elluswamy en X, la plataforma que ahora forma parte de la empresa espacial de Musk, SpaceX. “Alcanzaron una velocidad de 73 mph durante el choque, y el acelerador seguía presionado incluso después del impacto”.

El informe policial señaló que el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol y está cooperando con las autoridades. La víctima fue identificada como Martha Ávila.

Un video obtenido por KHOU-TV muestra el vehículo desplazándose a alta velocidad por el patio delantero de una casa de ladrillo en Katy, antes de impactar contra una habitación frontal. En la siguiente imagen, el auto aparece incrustado dentro de la vivienda entre escombros, vigas partidas y restos de mobiliario.

El regulador de seguridad automotriz, conocido como NHTSA, ha iniciado varias investigaciones sobre Tesla, incluyendo una a finales del año pasado por 58 incidentes en los que vehículos de la marca habrían violado leyes de tránsito mientras usaban tecnología de conducción autónoma, lo que provocó más de una docena de choques e incendios y cerca de dos docenas de lesiones.

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Unos meses antes, la NHTSA abrió otra investigación para determinar por qué Tesla aparentemente no estaba reportando los choques de forma oportuna, como se requiere.

En cuanto a investigaciones especiales de accidentes, la NHTSA ha abierto 46 casos relacionados con Tesla que utilizaban tecnología de conducción autónoma o asistencia al conductor durante la última década, según registros de la agencia. En más de una docena de esos choques, al menos una persona —conductor, pasajero o peatón— ha muerto.

Las acciones de Tesla cayeron fuertemente a principios del año pasado cuando las ventas de autos se desplomaron en medio de un boicot contra Musk tras su incursión en la política, incluyendo su participación en iniciativas de recorte presupuestario del llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” del presidente Donald Trump y su apoyo a candidatos extremistas europeos.

Desde entonces, Musk ha reorientado la narrativa de Tesla, enfocándola menos en la venta de autos y más en la inteligencia artificial y los robotaxis, con éxito. La acción ha subido un 16% en el último año.