Los testigos de Jehová han flexibilizado parcialmente su antigua prohibición sobre el uso médico de sangre donada, permitiendo a sus miembros recibir productos derivados de la sangre, aunque mantienen la prohibición de las transfusiones de sangre completa.

La política, anunciada el viernes, constituye la segunda revisión realizada este año de una de las doctrinas más polémicas y distintivas de esta organización religiosa.

La nueva normativa establece que las personas pueden recibir productos derivados de sangre donada por otros. Asimismo, indica que pueden someterse a tratamientos médicos que impliquen el uso de los cuatro componentes principales de la sangre completa: plasma, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos.

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“Cada cristiano debe tomar su propia decisión personal sobre el uso de estos cuatro componentes principales en cualquier atención médica o quirúrgica”, declaró Geoffrey W. Jackson, miembro del Cuerpo Gobernante de la organización, con sede en el estado de Nueva York.

El nuevo anuncio también permite a los miembros decidir, según su conciencia individual, si desean donar sangre para la elaboración de productos sanguíneos destinados al tratamiento médico de otras personas.

No obstante, la organización sigue oponiéndose a que sus miembros reciban transfusiones de sangre completa o donen sangre con ese fin.

En marzo, el Cuerpo Gobernante también anunció una política revisada que autorizaba a los miembros a almacenar su propia sangre para futuros tratamientos médicos personales, pero no para los de otras personas.

Los críticos han cuestionado a la organización por prohibir el uso de un tratamiento de eficacia comprobada que puede salvar vidas al reponer la sangre perdida en cirugías, accidentes o actos violentos. Dichos críticos, entre ellos antiguos miembros de la congregación, sostienen que esta doctrina ha provocado muertes que podrían haberse evitado.

La histórica oposición de los testigos de Jehová a las transfusiones de sangre se basa en su interpretación de pasajes bíblicos que ordenan a los creyentes «abstenerse» de la sangre. Mientras que las tradiciones religiosas judías y otras ramas del cristianismo han interpretado esto como una norma dietética, los testigos de Jehová han hecho extensiva la prohibición a las transfusiones.

Los componentes sanguíneos se utilizan a menudo en tratamientos específicos.

El plasma, el componente líquido de la sangre, se emplea frecuentemente en pacientes que han sufrido traumatismos o padecen ciertas enfermedades, según la Cruz Roja Americana. Los glóbulos rojos pueden utilizarse para tratar afecciones como la anemia, y los glóbulos blancos para combatir determinadas infecciones. Por su parte, las plaquetas se usan en tratamientos contra el cáncer y otras afecciones. Los miembros no deben tomar a la ligera la decisión de utilizar productos sanguíneos, afirmó Paul Gillies, portavoz internacional de los testigos de Jehová, en una entrevista.

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«Lo que decimos es que hay que orar al respecto, estudiarlo y ver qué dice la Biblia sobre el tema, porque en la Biblia la sangre representa la vida», señaló Gillies. Los miembros deben considerar todos estos factores antes de llegar a «una decisión con la que se sientan bien ante su Dios».

Los testigos de Jehová, que surgieron en Estados Unidos en el siglo XIX, comparten muchas creencias cristianas con otras iglesias, pero difieren en cuestiones teológicas clave, como la naturaleza de Jesús y la profecía bíblica. Son prácticamente los únicos que sostienen sus creencias particulares sobre las transfusiones de sangre. En 2025, los testigos de Jehová reportaron contar con 1,3 millones de miembros en Estados Unidos y 9,2 millones en todo el mundo, distribuidos en más de 200 países y territorios.