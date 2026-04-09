Austin. El Gobierno estatal de Texas está investigando por “negligencia” a Camp Mystic, un campamento de verano donde fallecieron 26 jóvenes y niñas durante unas fuertes inundaciones hace poco menos de un año.

Los Rangers de Texas, una fuerza policial local, junto con el Departamento de Saludo Estatal (DSHS) abrieron una investigación conjunta al campamento, que busca renovar su licencia para operar este verano, en medio de demandas por parte de los familiares de las menores de edad que murieron en la tragedia.

El vicegobernador, Dan Patrick, confirmó ayer en una carta las pesquisas y urgió a las agencias reguladoras rechazar la solicitud de Camp Mystic, un campamento cristiano privado, para operar de nuevo.

El DSHS, explicó Patrick en la misiva, ha recibido más de 600 denuncias sobre el campamento.

“Con tantas preguntas que siguen sin respuesta sobre la muerte de 27 mujeres y niñas jóvenes, los padres de familia y el pueblo tejano merecen que todos los problemas sean resueltos antes de que se permita a Camp Mystic recibir nuevamente a niñas este verano”, escribió el funcionario.