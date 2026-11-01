Una mujer embarazada murió y otras seis personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una tienda Spirit Halloween, en California.

Según informó el Departamento de Policía de Fairfield, los disparos se escucharon alrededor de las 8:30 p.m. del viernes en el establecimiento ubicado en el centro comercial Solano Town Center. El incidente ocurrió un día antes de Halloween, festividad para la que la tienda vende disfraces y artículos de decoración.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Constance Hages, de 31 años. Sus familiares informaron a la Policía que estaba embarazada. No se ha divulgado cuánto tiempo de gestación tenía.

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Otras seis personas resultaron heridas en el tiroteo. Tres hombres, de 16, 19 y 32 años, se encontraban en estado crítico, mientras que un hombre de 23 años fue hospitalizado en condición crítica, pero estable. Los otros dos heridos, de 19 y 43 años, recibieron atención médica y fueron dados de alta.

Policía identifica mujer embarazada asesinada en California ( Fotocaptura )

Al momento, las autoridades no han revelado qué provocó el tiroteo ni han informado sobre arrestos. La Policía describió el incidente como un ataque dirigido en el que participó un solo sospechoso y señaló que revisa videos y otras pruebas para identificar al responsable.

«Reconocemos la preocupación y la incertidumbre que este incidente ha generado en nuestra comunidad... Entendemos que un incidente de esta naturaleza es aterrador y profundamente inquietante. Exhortamos a todos a mantenerse alerta, cuidarse unos a otros e informar sobre cualquier actividad sospechosa», expresó el Departamento de Policía a través de una publicación en Facebook.