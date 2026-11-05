Nueva York. Seis personas murieron en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en Nueva York la madrugada del jueves y otras siete resultaron heridas, entre ellas tres bomberos, informó el departamento de bomberos de la ciudad.

A la 1:40 de la madrugada se reportó un incendio intenso en el edificio adosado en Brooklyn, que tenía estructura de madera. Más de 200 socorristas acudieron a combatir las llamas en el vecindario de Sunset Park. El fuego quedó controlado en unas 3 horas.

Cuatro personas murieron en el lugar, indicó el departamento de bomberos en un comunicado. Dos personas con heridas críticas fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Cuatro personas sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Tres bomberos también sufrieron heridas leves, señaló el departamento.

No se han dado a conocer los nombres ni las edades de las víctimas.

Los inspectores de incendios investigaban el caso. En el lugar se encontró una batería de iones de litio, pero se desconocía si estaba relacionada con la causa del incendio, indicaron los bomberos.