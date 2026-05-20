MOUNTAINAIR, Nuevo México. Las autoridades de Nuevo México informaron que tres personas fallecieron y más de una docena de paramédicos recibieron atención médica el miércoles por exposición a una sustancia no identificada, tras ser llamados a una vivienda al este de Albuquerque por una presunta sobredosis de drogas.

La Policía Estatal de Nuevo México informó que tres de las cuatro personas encontradas inconscientes dentro de la vivienda fallecieron y la otra está siendo atendida en un hospital de Albuquerque.

Durante la intervención, las autoridades indicaron que 18 paramédicos estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a experimentar síntomas como náuseas y mareos. Todos los paramédicos fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fueron puestos en cuarentena y se encuentran bajo observación.

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Dos de los paramédicos se encuentran en estado grave, informó el oficial Wilson Silver de la Policía Estatal de Nuevo México.

Los equipos de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos de Albuquerque colaboraron en el lugar del incidente en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, para identificar la sustancia involucrada.

“En este momento, los investigadores creen que la sustancia podría transmitirse por contacto y no creen que se disperse por el aire”, declaró Silver.

Las autoridades de Mountainair informaron que no existe ninguna amenaza para la población y que se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la vivienda.