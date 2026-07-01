WOOSTER, Ohio. Un incendio en un motel de Ohio dejó a residentes atrapados en una habitación y mató a tres personas en su interior, informó un funcionario de bomberos.

Salían llamas del techo del motel cuando los bomberos llegaron alrededor de la 1:30 a.m. del miércoles, indicó el jefe de bomberos del municipio de Wooster, Dallas Terrell. Un empleado del motel dijo a WEWS-TV en Cleveland que un hombre que estaba atrapado llamó a la recepción y señaló que no podían salir. El empleado comentó que dos de las personas que murieron trabajaban en el motel.

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Los bomberos hicieron varios intentos por llegar hasta los individuos atrapados, manifestó el jefe. No hubo más heridos, agregó, y la causa está bajo investigación.

Las imágenes mostraron graves daños en una sección trasera y separada del Econo Lodge en Wooster, que está a unos 96 kilómetros (60 millas) al sur de Cleveland. Las llamas arrasaron el área de una sola planta del edificio. Las autoridades señalaron que fueron de habitación en habitación, desalojando a los huéspedes en otras partes del motel.