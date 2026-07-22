WASHINGTON. Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de Joe Biden para bloquear la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de sus entrevistas con un escritor fantasma de sus memorias, realizadas antes de ser elegido presidente.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia suspendió su decisión hasta el 3 de agosto para darle a Biden más tiempo para considerar otra apelación.

El fallo del panel, emitido el lunes por la noche con una votación de 2 a 1, determinó que existe un interés público “sustancial” en divulgar el material que Biden desea mantener en secreto. La mayoría señaló que la censura de las grabaciones ayudaría a proteger la privacidad de Biden.

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“Concluimos que cualquier intrusión restante en la privacidad personal derivada de la divulgación del material ahora censurado probablemente no supera el interés público en la divulgación”, afirma el fallo.

La jueza Florence Pan, nominada por Biden, demócrata, redactó una opinión disidente en la que afirmó que Biden había demostrado un “interés sustancial en la privacidad” al mantener el material oculto.

“Las conversaciones en cuestión tuvieron lugar en la casa de Biden, y las grabaciones fueron obtenidas por el gobierno en el curso de una investigación criminal que no derivó en una acusación formal”, escribió.

La apelación también fue escuchada por el juez presidente del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, Sri Srinivasan, y el juez Gregory Katsas. Srinivasan fue nominado por el presidente Barack Obama, demócrata que eligió a Biden como su vicepresidente. Katsas fue nominado por el presidente Donald Trump, un republicano que, como presidente, perdió ante Biden en 2020, pero fue reelegido para la Casa Blanca en 2024. Mark Zwonitzer, quien colaboró con Biden en dos memorias, “Promises to Keep” (2007) y “Promise Me, Dad” (2017), lo entrevistó en su casa en 2016 y 2017.

Los abogados de Biden afirman que las conversaciones fueron sinceras, personales y que se pretendía que permanecieran privadas. El portavoz de Biden, T.J. Ducklo, declaró que el expresidente no está de acuerdo con el fallo, pero “respeta a los tribunales y el papel fundamental que desempeña un poder judicial independiente en una democracia sana”. “Las conversaciones del presidente Biden para un libro de hace una década, en las que hablaba de su difunto hijo, son privadas y se entregaron al Departamento de Justicia con la condición expresa de que siguieran siéndolo”, afirmó Ducklo en un comunicado. “El cambio de rumbo y la publicación de las grabaciones es solo el ejemplo más reciente de cómo esta administración instrumentaliza el Departamento de Justicia para obtener represalias políticas”.

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Las grabaciones fueron obtenidas por el fiscal especial Robert Hur, quien investigó el manejo de documentos clasificados por parte de Biden durante su etapa como senador por Delaware y vicepresidente de Obama. Los republicanos en el Congreso exigieron el material después de que Hur se negara a presentar cargos contra el entonces presidente.

Biden demandó y solicitó una orden judicial para impedir que el Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, divulgara las grabaciones al Congreso y a la conservadora Fundación Heritage. El departamento argumentó previamente que las grabaciones estaban exentas de divulgación según la ley de registros públicos.

Biden apeló después de que el juez federal Dabney Friedrich, nominado por Trump, dictaminara en junio que el interés público en el material prevalecía sobre cualquier derecho a la privacidad que pudiera tener Biden.

Pan señaló que la mayoría, al denegar la solicitud de Biden de una orden judicial pendiente de apelación, está fallando de hecho a favor de la divulgación inmediata del material.

“Eso, por supuesto, dejará sin efecto este caso”, escribió.