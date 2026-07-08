El presidente Donald Trump decidió emprender el viaje de regreso desde Turquía a bordo de un antiguo Air Force One, en vez del nuevo avión obsequiado por el gobierno de Catar, y que fue remozado a un costo de sobre 400 millones, según informó la agencia Reuters.

Trump se hallaba en ese país como parte de la cumbre de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Turquía comparte parte de su frontera con Irán.

En una publicación en su red social “Truth Social”, Trump anunció que utilizaría un avión Air Force One más antiguo “por los viejos tiempos”, para el viaje a la base de la Real Fuerza Aérea Británica en Mildenhall (Reino Unido), donde el nuevo avión haría escala para ser mostrado al personal militar.

PUBLICIDAD

Periodistas a bordo del avión presidencial informaron que no se les dio una razon para la determinación del cambio de nave a última hora. Se especula que la determinación tendría que ver con la determinación del mandatario de dar por terminado el alto al fuego con Iran y el reinicio de los ataque a ese país.

El elevado costo de la remodelación del avión 747 obsequiado por el gobierno de Catar a Estados Unidos, ha sido objeto de críticas, además de las objeciones de expertos en el tema de seguridad, entre otras cosas, porque se trata de un avión que será utilizado de forma temporera, mientras se completa la entrega de un avion 747-8s comprado a la empresa Boeing en 2018, a un costo de 3.9 billones de dólares.