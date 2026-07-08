El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia “es muy importante” para Estados Unidos, pero “no lo es para Dinamarca”, y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone “un gran problema” que planteará durante la cumbre de líderes de la OTAN.

Trump insistió en su voluntad de controlar la isla autónoma e integrada en el Reino de Dinamarca, al afirmar que Washington “necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos”, en unas declaraciones realizadas tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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“Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros”, dijo Trump antes de la reunión con los líderes de la Alianza Atlántica, y también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN “por no haber estado ahí” cuando Washington les necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán.

Trump afirmó que Estados Unidos “devolvió estúpidamente” a Copenhague el control de Groenlandia tras haber ocupado la isla durante la II Guerra Mundial ante la ocupación nazi de Dinamarca. “No debimos habérsela devuelto a ellos porque nosotros somos los que la necesitamos”, dijo el mandatario republicano.

“Dinamarca fue derrotada en menos de un día por los nazis, por Hitler. Y cuando esto pasó, ellos inmediatamente nos la transfirieron (Groenlandia). Nosotros la teníamos, y estábamos protegiéndola. Luego se la devolvimos, no sé por qué, y yo no lo habría hecho”, señaló.

Rutte, quien compareció junto a Trump durante su nuevo ataque verbal contra la soberanía de un territorio que forma parte de la OTAN, dijo sobre Groenlandia que él y el mandatario estadounidense “hicieron un pacto en Davos”, y añadió que se asegurará de que ese pacto “se implementará paso a paso”.

El secretario general de la OTAN también quiso halagar a Trump por haber logrado que los aliados se comprometieran en la cumbre del año pasado en La Haya a incrementar su gasto en defensa. “Sin ti en esta silla, esto no hubiera pasado”, dijo.

En la víspera, tras su llegada a la cumbre, Trump volvió a poner sobre la mesa su reivindicación sobre el territorio insular ártico, que ha sido uno de los motivos del creciente distanciamiento entre Washington y sus aliados europeos.

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También acusó a Dinamarca de “no gastar dinero para ayudar realmente” al territorio insular, y criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, “con todo el dinero que (EE.UU.) gasta para ayudarles frente a Rusia”.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le respondió a su llegada hoy a la cumbre afirmando que Groenlandia “no está en venta”, y advirtiendo que Copenhague defenderá “cada pulgada de su territorio”.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, señaló la primera ministra nórdica.

Los líderes de Islandia, Países Bajos y Letonia expresaron su apoyo a Dinamarca frente a las reivindicaciones de Trump, y reafirmaron su compromiso para reforzar la seguridad en el Ártico