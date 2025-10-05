El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Hamás se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula el plan de paz propuesto por el mandatario para poner fin a la guerra que Israel y el grupo islamista palestino libran en la Franja, según informó este domingo CNN.

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto sobre cuáles serían las consecuencias si Hamás insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: “¡Aniquilación total!”.