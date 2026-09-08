El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con prohibir la venta de aviones de la empresa canadiense Bombardier a menos que fabrique aviones en Estados Unidos.

En respuesta, el fabricante de aviones privados señaló que muchos de los componentes de sus aviones, incluidas las alas, se fabrican en Estados Unidos y que su cadena de suministro depende en gran medida de empresas estadounidenses.

Desde que fracasaran las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos el 21 de agosto, Trump y su Gobierno han desatado una avalancha de aranceles, amenazas y ataques personales en los que se presenta a Canadá como un país débil y dependiente. Canadá tomó represalias el martes con la imposición de aranceles sobre productos estadounidenses por valor de unos 20,000 millones de dólares.

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«¡BASTA YA DE VENDER PRODUCTOS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos!», afirmó Trump en una publicación en las redes sociales el lunes. «Si quieren nuestro mercado, deben fabricar aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una “hucha”».

Bombardier afirmó en un comunicado que la industria aeroespacial estadounidense es una «clara ganadora en materia de comercio y exportaciones». Señaló que genera decenas de miles de puestos de trabajo, tanto de forma directa como a través de su cadena de suministro.

Según la empresa, la cadena de suministro de Bombardier incluye unas 2,800 empresas estadounidenses repartidas por 47 estados. Entre otras cosas, las alas de sus aviones ejecutivos se fabrican en Texas y los componentes de control de vuelo se producen cerca de Los Ángeles.

«Bombardier valora enormemente su excelente colaboración con las empresas estadounidenses y con sus empleados en Estados Unidos. Nuestro plan es seguir invirtiendo en nuestro personal, en nuestros clientes y en las comunidades en las que operamos en todo el país», afirmó.

Un estado en el que Bombardier tiene una presencia significativa es Kansas, donde Trump ganó por unos 16 puntos porcentuales en 2024.

El senador estadounidense Jerry Moran, de Kansas, afirmó el lunes en una publicación en las redes sociales que Bombardier da empleo a más de 1,000 habitantes de Kansas.

«Me puse en contacto con la Administración Trump para asegurarme de que el presidente sea consciente de las importantes contribuciones de Bombardier a Kansas y de la importancia que tiene su presencia en Wichita para muchos trabajadores de Kansas que trabajan en Bombardier y en la cadena de suministro de la empresa», escribió Moran en su publicación.

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Moran prometió seguir trabajando para garantizar que las operaciones de fabricación de la empresa aeronáutica se mantengan en Kansas.

A principios de este año, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su Gobierno comprará seis aviones de radar de alerta temprana a las empresas suecas Saab y Bombardier, en lugar de a fabricantes de aviones estadounidenses. Los aviones de Saab utilizan la plataforma aeronáutica Global 6500 de Bombardier, lo que contribuye a la industria manufacturera canadiense. Cuentan con un 20 % de componentes estadounidenses. Las alternativas habrían sido los aviones de vigilancia E-7A Wedgetail, fabricados en Estados Unidos por Boeing, o el Aeris X, fabricado por L3Harris.

El Gobierno canadiense está estudiando la posibilidad de adquirir aviones de combate F-35 estadounidenses. Saab ha propuesto fabricar su avión de combate Gripen en Canadá.

Bombardier es uno de los fabricantes más antiguos y conocidos de Canadá. La empresa fue fundada por Joseph-Armand Bombardier, un inventor y empresario de una zona rural de Quebec (Canadá) que comenzó fabricando motos de nieve y otros equipos para la nieve en la década de 1930.

A lo largo de su dilatada historia, entró y salió del sector de la fabricación de trenes y, durante un tiempo, amplió su actividad a la fabricación de aviones regionales y comerciales. Sin embargo, vendió esas ramas de su negocio en el marco de una reestructuración para centrarse en la fabricación de aviones ejecutivos privados.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.