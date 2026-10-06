Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth, para fusilar al exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

La decisión fue confirmada el lunes en la cuenta de X del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien señaló que Hegseth recomendó la pena de muerte por fusilamiento y que Trump dio su aprobación.

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“El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los Estados Unidos para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009”, publicó Parnell en su Twitter.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó “Allahu Akbar” durante el ataque.

El secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell. Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

La masacre ocurrió cuando Hasan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero. El ataque dejó además a 32 personas heridas y fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

27 Fotos La pena capital sigue vigente en estos lugares de Estados Unidos, además del ámbito federal y las Fuerzas Armadas.

La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga. Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso.

El 28 de agosto de 2013 fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.

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La pena de muerte en el sistema militar es poco común

Las sentencias de muerte son extremadamente poco comunes en el sistema de justicia militar, y las ejecuciones lo son aún más.

Cuatro hombres, incluido Hasan, se encuentran actualmente en el corredor de la muerte militar en Fort Leavenworth, Kansas. El presidente George W. Bush aprobó la ejecución del especialista del Ejército Ronald Gray en 2008, pero un juez la puso en pausa y Gray permanece en Leavenworth.

El último hombre ejecutado bajo el sistema militar fue el soldado raso John Bennett, ahorcado en 1961 por violar a una niña de 11 años.

Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento días después de un intento fallido de ejecutar a Christa Pike mediante inyección letal, lo que llevó al gobernador de Tennessee a detener las ejecuciones restantes de este año y ordenar una revisión independiente.

Trump reanudó la pena de muerte a nivel federal después de una moratoria informal durante administraciones anteriores. El gobierno federal ejecutó a 13 personas entre 2020 y principios de 2021, lo que contribuyó a que Trump se convirtiera en el presidente con más ejecuciones en más de 130 años.