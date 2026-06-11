Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardeos de “gran dureza” contra la República Islámica.

“Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió Trump en su red Truth Social.

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Según el mandatario, “las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, que incluyen además a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense “permanecerá plenamente vigente hasta que se formalice esta transacción” y adelantó que “la fecha y el lugar de la firma” del acuerdo para poner fin a la guerra “se anunciarán en breve”.

Pocas horas antes, el republicano anunció que fuerzas de su país atacarían nuevamente a Irán “esta noche con gran dureza”, después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril, en medio de un diálogo de paz que parecía estancado.

También advirtió que pronto tomarían la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, asumirían el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar como hicieron con Venezuela.

El presidente estadounidense dijo esta semana que el país persa tardaba demasiado en negociar, por lo que ahora tenía que afrontar las consecuencias.

Hasta ahora las conversaciones entre Washington y Teherán se mantenían en un impasse debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final, con la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la limitación al programa nuclear iraní como los principales centros de conflicto.

Tras los ataques estadounidenses, Irán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, además de declarar cerrado Ormuz, vía de crudo y mercancías bloqueada por los iraníes como represalia por el conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban “sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó a Washington de las “peligrosas consecuencias” de estas acciones.