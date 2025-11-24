La administración del presidente Donald Trump aumentará la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro este lunes al designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

La designación es la medida más reciente en la campaña creciente de la administración para combatir el narcotráfico hacia Estados Unidos. El movimiento ocurre mientras Trump evalúa si tomar acción militar contra Venezuela, algo que no ha descartado a pesar de mencionar la posibilidad de dialogar con Maduro. Ataques terrestres u otras acciones representarían una expansión significativa de la operación que lleva meses en marcha, la cual ha incluido un amplio despliegue militar en el mar Caribe y ataques a embarcaciones acusadas de traficar drogas, que han dejado más de 80 muertos.

Pero la entidad que, según el gobierno estadounidense, está liderada por Maduro no es un cartel como tal. Los venezolanos comenzaron a usar el término Cartel de los Soles en la década de 1990 para referirse a altos oficiales militares que se habían enriquecido gracias al narcotráfico. A medida que la corrupción se expandió a nivel nacional, primero bajo el fallecido presidente Hugo Chávez y luego bajo Maduro, su uso se amplió para incluir a policías y funcionarios gubernamentales, así como actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible.

Los “soles” del nombre se refieren a las charreteras en los uniformes de los oficiales militares de alto rango.