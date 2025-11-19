Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el martes un encuentro de oración por la paz, en medio de las tensiones con Estados Unidos a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe, y declaró a Jesucristo como “señor y dueño” del país suramericano.

En el acto, celebrado en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), participaron pastores evangélicos, la primera dama, Cilia Flores, así como el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario.

“Sepan que este palacio presidencial, verdaderamente, es el palacio del pueblo y a partir de hoy es un altar para glorificar a Dios, para que el pueblo glorifique a Dios, un gran altar de oración y de fuerza”, señaló Maduro en el denominado ‘Encuentro Binacional de Oración por la Paz’.

El mandatario leyó un manifiesto en el que ratificó a Jesucristo como “señor y dueño” de Venezuela.

Asimismo, recordó que en Venezuela existe la libertad de culto, establecida en la Constitución actual, que data de 1999, pero, dijo, que como ciudadano y presidente se “radicaliza” con Cristo.

“Reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que protege y protegerá a nuestra patria”, reiteró el jefe de Estado, quien ha defendido el diálogo y la diplomacia con Washington.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval -que incluye al mayor portaaviones estadounidense- ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe, que defiende como una operación contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El lunes, Maduro aseguró que atacar “militarmente” a Venezuela sería el “fin político” de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en territorio venezolano.

Según el líder chavista, hay “un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump” con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre Venezuela.

Maduro también se mostró dispuesto a hablar “face to face (cara a cara)” con Trump, quien declaró el lunes que está abierto a conversar con su par suramericano.

El domingo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como “un invento”.