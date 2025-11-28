Trump confirma fallecimiento de miembro de Guardia Nacional atacada en Washington
Utilizó el anuncio para decir que el ataque por parte de Rahmanullah Lakanwal fue un “ataque terrorista”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que uno de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados cerca de la Casa Blanca había muerto, y describió al atacante, quien había trabajado con la CIA en su país natal Afganistán, como un “monstruo salvaje”.
Como parte de su llamada por el Día de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses, Trump dijo que acababa de enterarse de que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, había fallecido, mientras que el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, estaba “luchando por su vida”.
“Ella acaba de fallecer”, dijo Trump. “Ya no está con nosotros. Nos está mirando desde arriba ahora mismo. Sus padres están con ella”.
Trump utilizó el anuncio para decir que el ataque por parte de Rahmanullah Lakanwal fue un “ataque terrorista”. El presidente ha desplegado miembros de la Guardia Nacional en diversas ciudades del país en parte para asistir en las tareas de deportación masiva de su gobierno.
“Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos una prioridad de seguridad nacional más grande que garantizar que tenemos control total sobre las personas que ingresan y permanecen en nuestro país”, dijo Trump. “En su mayoría, no los queremos”.