El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que su país atacará hoy nuevamente “con dureza” a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo del helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuidad de las negociaciones.

“Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo”, aseguró Trump a los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un momento marcado por la especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto.