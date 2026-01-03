Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que fuerza a una empresa con sede en Delaware y controlada por un ciudadano chino a acometer una desinversión forzosa de las operaciones de semiconductores que adquirió en 2024 de una compañía estadounidense, alegando que la transacción supone un peligro para la seguridad nacional.

La orden ejecutiva prohíbe a HieFo, domiciliada en el estado de Delaware, conservar cualquier propiedad o derecho sobre los activos, que incluyen chips y las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y procesamiento de obleas, que compró de manos de la compañía estadounidense EMCORE, con sede en Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

El decreto considera anulada la transacción, que se cerró en abril de 2024, y le otorga a HieFo un plazo de hasta 180 días para acometer la desinversión.

Trump considera en la orden que “existen pruebas fidedignas” de que HieFo, “una empresa constituida conforme a las leyes de Delaware y controlada por un ciudadano de la República Popular China”, podría “llevar a cabo acciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos” a través de la compra de activos de manos de EMCORE.

Esta acción subraya el creciente control que Washington quiere ejercer sobre las inversiones vinculadas a China en sectores estratégicos estadounidenses como los semiconductores, la manufactura avanzada o la inteligencia artificial, en un contexto marcado por la creciente competencia geopolítica y tecnológica con Pekín.