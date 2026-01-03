WASHINGTON. La Guardia Costera informó el viernes que continúa buscando en el Océano Pacífico oriental a personas que saltaron de presuntos barcos de narcotráfico cuando el ejército estadounidense atacó las embarcaciones días antes, lo que reduce la probabilidad de que alguien haya sobrevivido.

Las labores de búsqueda comenzaron el martes por la tarde después de que el ejército notificara a la Guardia Costera que había sobrevivientes en el agua a unas 400 millas (650 kilómetros) al suroeste de la frontera entre México y Guatemala, informó el servicio marítimo en un comunicado.

La Guardia Costera envió un avión desde Sacramento para rastrear un área que abarca más de 1,600 kilómetros (1,000 millas), al tiempo que emitió una alerta urgente a los barcos cercanos. La agencia indicó que coordinó más de 65 horas de labores de búsqueda, trabajando con otros países, así como con barcos civiles y embarcaciones en la zona.

PUBLICIDAD

El clima durante ese tiempo ha incluido mareas de 9 pies (2.7 metros) y vientos de 40 nudos. Estados Unidos no ha revelado cuántas personas se lanzaron al agua ni, si no se las encuentra, cuánto podría aumentar la cifra de muertos tras la campaña de meses de la administración Trump de hacer estallar pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en la región.

El ejército estadounidense declaró a principios de esta semana que atacó tres embarcaciones que recorrían rutas conocidas de narcotráfico y que “habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques”. El ejército no proporcionó pruebas que respaldaran esta afirmación.

El Comando Sur, que supervisa la región, informó que tres personas murieron cuando la primera embarcación fue impactada, mientras que los ocupantes de las otras dos embarcaciones saltaron por la borda y se distanciaron de las embarcaciones antes de ser atacadas.

Los ataques ocurrieron en una zona del Pacífico oriental donde la Armada no tiene buques operativos. El Comando Sur informó que notificó de inmediato a la Guardia Costera para que activara las labores de búsqueda y rescate de las personas que saltaron por la borda antes de que las otras embarcaciones fueran impactadas. El llamado a la Guardia Costera es notable porque el ejército fue objeto de un intenso escrutinio después de que las fuerzas estadounidenses mataran a los sobrevivientes del primer ataque a principios de septiembre con un ataque posterior a su embarcación averiada. Algunos legisladores demócratas y expertos legales afirmaron que el ejército cometió un delito, mientras que la administración Trump y algunos legisladores republicanos afirmaron que el ataque posterior fue legal.

PUBLICIDAD

Ha habido otros sobrevivientes de los impactos con embarcaciones, incluyendo uno cuya búsqueda la Armada de México suspendió a finales de octubre después de cuatro días. Otros dos sobrevivientes de un impacto contra un sumergible en el Mar Caribe ese mismo mes fueron enviados a sus países de origen: Ecuador y Colombia. Las autoridades ecuatorianas posteriormente liberaron al hombre, alegando que no tenían pruebas de que hubiera cometido un delito en la nación sudamericana.

Bajo la dirección del presidente Donald Trump, el ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Hasta el viernes, el número de impactos con embarcaciones conocidos es de 35 y el número de personas fallecidas es de al menos 115, según las cifras anunciadas por la administración Trump. Trump ha justificado los ataques a embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Además de los ataques, la administración Trump ha reforzado sus fuerzas militares en la región como parte de una creciente campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.