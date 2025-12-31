Ciudad de México. Es falso que un video muestre a miembros de la Armada venezolana escoltando barcos petroleros en respuesta a las recientes confiscaciones por parte de Estados Unidos de dos buques cargados con crudo del país suramericano, contrario a lo que afirman usuarios en redes sociales, al compartir, como si fuera actual, una grabación de 2023.

Usuarios de Facebook e Instagram comparten unas imágenes en las que aparecen militares atravesando el mar a bordo de vehículos anfibios marcados con iniciales de la Infantería de Marina Bolivariana (IMB), que exhiben banderas como la de Venezuela u otras de color negro, azul y blanco.

PUBLICIDAD

La secuencia, en la que también aparecen otros vehículos militares, se difunde junto al siguiente mensaje: “La Armada ha comenzado a escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos que salen del país, tras el reciente robo a un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos (sic)”.

El video circula en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por las incautaciones de dos buques petroleros venezolanos y por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, según informó la Agencia EFE.

El video que circula en línea no es actual ni guarda relación con lo que ha sucedido recientemente entre Venezuela y Estados Unidos, como lo prueba una búsqueda inversa que localiza las mismas imágenes publicadas en 2023 durante una demostración naval y militar.

Es un video antiguo

Una búsqueda inversa en Google de un fotograma de la grabación localizó la misma secuencia, publicada el 30 de julio de 2023, en la cuenta de TikTok @somosfanb, dedicada a compartir contenido relacionado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según se indica en su perfil.

En la descripción de las imágenes se menciona que estas corresponden a una demostración aeronaval en conmemoración del bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

A partir de esta información, una búsqueda con palabras clave encuentra un artículo de la Agencia EFE, publicado el 24 de julio de 2023, en el que se informa sobre dicha demostración aeronaval con embarcaciones, lanchas, helicópteros y grupos de comandos del mar, entre otros.

PUBLICIDAD

Otra búsqueda en YouTube encuentra el video completo del evento, publicado en el canal de la organización voluntaria Grupo Auxiliar de Guardacostas La Guaira, en el que aparecen vehículos blindados anfibios como los que se observan en el video viralizado.

En una de las banderas que están sujetas a estos vehículos figura la imagen oficial de los actos conmemorativos del bicentenario, que fue compartida en su momento en redes sociales por políticos como el canciller venezolano, Yvan Gil.

Por otro lado, ni en las cuentas oficiales de la Armada Bolivariana ni en medios de comunicación confiables se ha reportado la difusión de la grabación viral como si estuviese vinculada al contexto actual de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Cinco meses del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno venezolano interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Durante este tiempo, se han bombardeado más de 30 lanchas a las que Washington vincula con el narcotráfico y se han incautado buques petroleros sancionados.

La difusión del video sacado de contexto coincidió con la publicación, el pasado 17 de diciembre, de un artículo del diario The New York Times en el que se asegura que el Gobierno de Venezuela le ordenó a la Armada escoltar buques con petróleo en la costa oriental del país ante el anuncio de bloqueo de Trump.

En conclusión, es falso que un video que circula en línea muestre a militares a bordo de vehículos anfibios escoltando buques petroleros de Venezuela. Las imágenes son antiguas y corresponden a una demostración aeronaval.