El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este domingo que le “parece bien” que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea mandatario de Cuba, a cuyo Gobierno le ha pedido hacer “un trato, antes de que sea demasiado tarde”.

“¡Suena bien para mí!”, comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que “Marco Rubio será presidente de Cuba”.

Justo este domingo, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores”, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡No habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba!”: “¡Cero! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

Trump también señaló que, tras esa operación, “Venezuela ya no necesita protección” de los cubanos, “los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”.

Porque Venezuela -abundó- ahora cuenta con Estados Unidos y su ejército, “con diferencia” el “más poderoso del mundo”, para “protegerlos”.

“Y los protegeremos”, aseguró Trump.

Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió este domingo a Trump que su país “es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en X.

Díaz-Canel destacó que “quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas” que padecen los cubanos, “deberían callar por vergüenza”, porque “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE. UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”.

Trump ha indicado que entre las personas “a cargo” ahora del país suramericano está Rubio, a quien la prensa ha señalado como “virrey de Venezuela”, lo que se suma a sus puestos como secretario de Estado, Consejero de Seguridad Nacional, y antiguo encargado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).