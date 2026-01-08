Trump invita al presidente de Colombia a la Casa Blanca
Tras amenazas contra Gustavo Petro luego de la incursión en Venezuela.
PUBLICIDAD
WASHINGTON. El presidente Donald Trump cambió abruptamente el tono el miércoles sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que ambos habían intercambiado una llamada telefónica amistosa y que había invitado al líder del país sudamericano a la Casa Blanca.
“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, publicó Trump en sus redes sociales el miércoles por la noche. “Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él pronto”. Añadió que la reunión se llevaría a cabo en la Casa Blanca.
Relacionadas
Esto ocurrió pocos días después de que Trump dijera, tras la operación estadounidense en Venezuela del fin de semana, que “Colombia también está muy enferma” y acusara a Petro de “fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos”, antes de añadir: “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjenme decirles”. Al preguntársele si era posible una intervención estadounidense, Trump respondió: “Me parece bien”.