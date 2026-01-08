WASHINGTON. El presidente Donald Trump cambió abruptamente el tono el miércoles sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que ambos habían intercambiado una llamada telefónica amistosa y que había invitado al líder del país sudamericano a la Casa Blanca.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, publicó Trump en sus redes sociales el miércoles por la noche. “Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él pronto”. Añadió que la reunión se llevaría a cabo en la Casa Blanca.

Esto ocurrió pocos días después de que Trump dijera, tras la operación estadounidense en Venezuela del fin de semana, que “Colombia también está muy enferma” y acusara a Petro de “fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos”, antes de añadir: “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjenme decirles”. Al preguntársele si era posible una intervención estadounidense, Trump respondió: “Me parece bien”.