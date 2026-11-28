El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobla su apuesta por ideas que desagradan a los votantes, una respuesta históricamente singular tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas obtuvieron mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

Tan solo esta semana, Trump pareció rechazar el tipo de giro postelectoral que han hecho varios presidentes antes que él. En cambio, reafirmó su compromiso con los aranceles, los multimillonarios tecnológicos y los autócratas, sin corregir el rumbo para responder a las presiones por el costo de vida que llevaron a los votantes a darle la espalda a su partido.

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Trump logró que el multimillonario Jensen Huang fuera reinstalado como director ejecutivo de Nvidia, después de que 7 de cada 10 personas respondieran a la encuesta de votantes de la AP que la economía se ha amañado en favor de los ricos.

“Está muy feliz de volver. Lo llama su segundo mandato”, dijo Trump el jueves sobre su aliado, quien fue destituido tras admitir una aventura extramatrimonial con una mujer, Alice Huang, vinculada al gobierno chino. Beijing niega que ella fuera una espía.

Nuevos aranceles pese al impacto en la inflación

El miércoles, el mandatario presentó una nueva ronda de aranceles que afectó a China, así como a socios tradicionales como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Sin embargo, dos tercios de los votantes aseguraron que los impuestos a las importaciones ya habían perjudicado a la economía estadounidense a medida que la inflación empeoraba.

Aunque el presidente republicano ha elogiado el término “arancel” como una de sus palabras favoritas en el idioma inglés, en esta ocasión no promovió personalmente las tasas más altas.

En su mensaje del Día de Acción de Gracias en redes sociales, Trump defendió su obsesión por renovar la Casa Blanca y acusó a su propio gobierno de divulgar datos económicos falsos. Días antes, también defendió haber llamado amigo al líder ruso Vladímir Putin y no ofreció garantías sobre sus próximos pasos en la guerra con Irán.

Una respuesta atípica tras perder el Congreso de Estados Unidos

Los presidentes anteriores cambiaron de estrategia tras sufrir derrotas en elecciones de mitad de mandato, señaló Matthew Dallek, profesor e historiador político de la Universidad George Washington. El demócrata Bill Clinton reformó el sistema de asistencia social tras las elecciones de 1994, el republicano George W. Bush incrementó el envío de tropas a Irak tras el revés de su partido en 2006 y el demócrata Barack Obama alcanzó un acuerdo bipartidista para reducir el déficit tras las derrotas electorales de 2010.

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Para Dallek, la falta de disposición de Trump para adaptarse a su impopularidad y a un Congreso de Estados Unidos controlado por los demócratas sugiere que la Casa Blanca podría estar emprendiendo un camino de autodestrucción.

“Si vas a cometer harakiri político, Trump parece estar haciéndolo en nombre de su partido”, manifestó el historiador, quien añadió que los resultados reflejaron un “repudio más profundo” a escala nacional que “potencialmente sacude la suposición fundamental de la política estadounidense de que hay estados rojos (republicanos) y azules (demócratas) y un puñado de estados morados (mixtos)”.

La Casa Blanca no respondió si el resultado electoral la lleva a reconsiderar sus políticas. Mientras tanto, Trump insinuó su disposición a trabajar con los demócratas al mismo tiempo que publicaba en internet una caricatura suya como Vito Corleone, de “El Padrino”, bromeando con que “vetaría” libremente sus proyectos de ley.

El jueves, desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, sostuvo que esperaba una “relación muy bipartidista” porque los demócratas se sentirían intimidados por su poder de veto.

“Así que estoy escuchando a los demócratas”, afirmó Trump. “Están llamando porque tengo el poder de veto, y no busco usarlo, pero es un poder muy fuerte”.

Por su parte, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, escribió en X que el presidente respondió a un “repudio histórico” atrincherándose en políticas impopulares como deportar inmigrantes, alinearse con multimillonarios tecnológicos y promover aranceles. “¡Lean el ambiente!”, publicó Kaine.

Trump ignora los reclamos sobre el costo de vida y la economía

Los votantes enviaron un mensaje claro en las urnas: esperan que Washington haga más asequibles los artículos de primera necesidad. Aun así, Trump no ha presentado soluciones concretas para aliviar el costo de vida.

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El miércoles, el mandatario eludió comentar un informe oficial que reveló que el principal índice de precios del gasto de consumo personal —el indicador clave de inflación de la Reserva Federal— subió 3.8% en los últimos 12 meses.

En su lugar, Trump destacó la reciente caída en los precios de la gasolina, insinuando que habían subido artificialmente antes de las elecciones del 3 de noviembre como presión política contra los republicanos. Los costos energéticos habían repuntado tras el inicio de la guerra con Irán en febrero.

“La gasolina está bajando muchísimo”, afirmó Trump el jueves. “Eso ocurrió justo después de que terminaron las elecciones”.

No obstante, un informe del American Petroleum Institute explicó que el clima frío redujo la demanda de conducción, permitiendo a las refinerías cambiar a mezclas de combustible más económicas y reconstituir inventarios.

Para Yuval Levin, investigador del American Enterprise Institute, Trump no ha impulsado “ninguna respuesta de política organizada a las elecciones” ni parece tener intención de hacerlo. Sus insinuaciones sobre ampliar el acceso a la atención médica o impulsar una reforma migratoria tampoco se han traducido en decisiones formales.

“Esperaría que siga desempeñando una función más reactiva e irregular, manteniendo desequilibradas a las personas dentro y fuera de la administración, pero sin seguir un rumbo constante”, expresó Levin.

Ese mismo jueves, Trump acusó sin pruebas a su propio Departamento de Comercio de publicar un informe “falso” del producto interno bruto (PIB) antes de las elecciones. Un día antes, la agencia revisó al alza el PIB del tercer trimestre hasta una tasa anual de 4.3%, frente a la estimación preliminar de 3.4% divulgada en octubre como parte de su actualización rutinaria.

Trump calificó la diferencia como un error “intencional” y ordenó una investigación en redes sociales. Cuando un reportero le preguntó quién encabezaría esa pesquisa, el mandatario cambió de tema.