Trump mueve ficha para estabilizar precios del petróleo
Extendió por 90 días la exención de la Ley Jones.
PUBLICIDAD
Washington. La Casa Blanca informó que Trump emitió una extensión de 90 días a la exención de la Ley Jones, lo que facilita que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural tras la guerra en Irán.
Trump había anunciado inicialmente una exención de 60 días a mediados de marzo, y la medida ha sido vista como una forma de ayudar a estabilizar los precios de la energía y facilitar el acceso de más barcos a Estados Unidos, luego del cierre efectivo del estrecho de Ormuz.
Una publicación en redes sociales de un asistente de prensa de la Casa Blanca señaló: “Nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que una cantidad significativamente mayor de suministro pudo llegar más rápido a los puertos de Estados Unidos”.