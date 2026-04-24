Washington. La Casa Blanca informó que Trump emitió una extensión de 90 días a la exención de la Ley Jones, lo que facilita que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural tras la guerra en Irán.

Trump había anunciado inicialmente una exención de 60 días a mediados de marzo, y la medida ha sido vista como una forma de ayudar a estabilizar los precios de la energía y facilitar el acceso de más barcos a Estados Unidos, luego del cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

Una publicación en redes sociales de un asistente de prensa de la Casa Blanca señaló: “Nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que una cantidad significativamente mayor de suministro pudo llegar más rápido a los puertos de Estados Unidos”.