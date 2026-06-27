NUEVA YORK. El presidente Donald Trump anunció el sábado la nominación de Lance Schroyer, expolicía estatal de Oklahoma, como el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Trump declaró en su plataforma Truth Social que su nuevo candidato para la agencia de inmigración es un ex infante de marina y un “patriota con experiencia operativa real”. Calificó a Schroyer como un “líder probado con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales”.

Schroyer es originario del mismo estado que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ex congresista. Mullin elogió rápidamente a Schroyer en un comunicado emitido el sábado, destacando sus 29 años de carrera y su trabajo con socios federales y estatales en un programa de control de la inmigración en Estados Unidos.

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De confirmarse su nombramiento, Schroyer dirigirá el ICE en un momento en que la opinión pública se ha vuelto crítica con la represión migratoria de Trump, que envió un gran número de agentes federales de inmigración a las ciudades estadounidenses para detener inmigrantes. Estas redadas dispararon las tensiones y provocaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, lo que derivó en el asesinato a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año.

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportaciones masivas, y el ICE ha sido un actor clave en la ejecución de esa visión. La agencia está experimentando un crecimiento masivo gracias a una inyección única de 75 mil millones de dólares el año pasado, lo que ha permitido la contratación de 12,000 agentes y el aumento de la capacidad de detención.

Mullin, quien asumió el cargo en marzo, ha prometido mantener a su departamento alejado de los titulares y ha mostrado una postura más conciliadora en materia de inmigración, aunque se espera que se alinee con las prioridades del presidente en cuanto a las deportaciones masivas.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango del ICE, afirmó que los directores del ICE confirmados anteriormente solían ser abogados, aunque también se han nominado funcionarios policiales estatales y locales. Añadió que su experiencia en Oklahoma sugiere que Mullin pudo haber influido en la elección.

“Creo que, dada la atención que recibe el ICE, quiere tener a alguien de confianza al frente”, declaró en una entrevista.

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La nominación de Schroyer se produce después de que el exdirector del ICE, Todd Lyons, renunciara a finales de mayo. David Venturella, exejecutivo de una empresa privada de gestión penitenciaria, ha estado ejerciendo como director interino de la agencia. La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre si Schroyer asumiría el cargo de director interino de inmediato o si Venturella continuaría en su puesto provisional.

El ICE no ha tenido un director confirmado por el Senado desde la administración Obama, como consecuencia de la polarización política en torno a la agencia y la política migratoria.