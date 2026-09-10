WASHINGTON (AP) — La Administración Trump promete cheques de reembolso de 500 dólares a aproximadamente un millón de afiliados a la Ley de Asistencia Asequible en 30 estados, a quienes, según la Casa Blanca, la Administración Biden cobró de más en concepto de tasas de los mercados de seguros.

Esta promesa se produce después de que Trump se comprometiera el miércoles a enviar 5,000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de legislatura, y en un momento en el que la asequibilidad se ha convertido en un tema central para los votantes de cara a noviembre.

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«Las medidas de ayuda comienzan con la devolución del importe cobrado de más a todas las personas afectadas, y los reembolsos se enviarán en tan solo unas semanas», afirmó el presidente Donald Trump en un discurso grabado publicado el jueves en la cuenta de X de la Casa Blanca.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que la administración del expresidente Joe Biden «acumuló un importante superávit de fondos que no se destinó a beneficiar a los estadounidenses que pagaron esas primas más elevadas».

No está claro de dónde procedería el dinero para las devoluciones ni si su desembolso requiere la aprobación del Congreso.

El anuncio de Trump se produce en un momento en el que el precio de los seguros de la ACA se ha disparado para muchos estadounidenses durante su segundo mandato. La Administración Trump se opuso a prorrogar las ayudas de la época de la COVID-19 que habían contribuido a compensar los costes del seguro médico para la mayoría de los afiliados durante el mandato de Biden.

Después de que el Congreso, controlado por los republicanos, permitiera que las ayudas expiraran este año, las primas se duplicaron o triplicaron para muchos afiliados, lo que llevó a millones de personas a optar por planes con menor cobertura o a abandonar el programa por completo.

Los responsables de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid no respondieron a las solicitudes de comentarios de Associated Press, y un responsable de la Casa Blanca remitió a la nota informativa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.