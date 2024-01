Un jurado concedió 83.3 millones de dólares adicionales a la excolumnista E. Jean Carroll, quien dice que el expresidente Donald Trump dañó su reputación al llamarla mentirosa después de que ella lo acusara de agresión sexual.

El veredicto del viernes fue la segunda vez en nueve meses que un jurado aborda la denuncia de Carroll de que Trump la agredió en unos grandes almacenes de Nueva York en 1996. El pasado mayo, otro jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual y le condenó a pagar 5 millones de dólares. Este juicio por difamación fue por cosas que Trump dijo sobre Carroll mientras era presidente. Trump sigue insistiendo en que fue acusado falsamente.

El veredicto fue emitido el viernes por un jurado de siete hombres y dos mujeres en un juicio al que asistió regularmente Trump, quien abandonó abruptamente la sala el viernes durante los alegatos finales de un abogado de Carroll antes de regresar para escuchar el cierre de su propio abogado y el argumento de refutación completo de otro abogado de Carroll. También se quedó para escuchar las instrucciones del juez al jurado.

Carroll alegó que un encuentro casual y coqueto con Trump en 1996 en una tienda de Bergdorf Goodman terminó de forma violenta. Según ella, Trump la golpeó contra la pared del probador, le bajó las medias y la forzó a tener relaciones sexuales.

En el primer juicio, el jurado consideró que Trump no era responsable de violación, pero sí de abusar sexualmente de Carroll y difamarla afirmando que se lo había inventado.

Trump no asistió al primer juicio. Más tarde se arrepintió de no haber asistido e insistió en testificar en el segundo juicio, aunque el juez limitó lo que podía decir, dictaminando que había perdido su oportunidad de argumentar que era inocente. El jueves sólo pasó unos minutos en el estrado de los testigos, durante los cuales negó haber atacado a Carroll, y luego abandonó el tribunal refunfuñando “esto no es América”.

E. Jean Carroll. ( Frank Franklin II )

A este nuevo jurado sólo se le preguntó cuánto debía pagar Trump, de 77 años, a Carroll, de 80, por dos declaraciones que hizo como presidente cuando respondió a las preguntas de los periodistas después de que se publicaran en una revista extractos de las memorias de Carroll, unos daños que no se pudieron decidir antes debido a los recursos legales. No se pidió a los miembros del jurado que volvieran a decidir si el ataque sexual había ocurrido realmente.

Los abogados de Carroll habían solicitado 24 millones de dólares en daños compensatorios y “una indemnización punitiva inusualmente alta”.

Su abogada, Roberta Kaplan, instó a los miembros del jurado en su alegato final del viernes a castigar a Trump lo suficiente como para que detuviera un flujo constante de declaraciones públicas difamando a Carroll como mentirosa y “chiflada”.

Trump negó enérgicamente con la cabeza mientras Kaplan hablaba, y de repente se levantó y salió, llevándose consigo a los agentes del Servicio Secreto. Su salida se produjo sólo unos minutos después de que el juez, sin la presencia del jurado, amenazara con enviar a la cárcel a la abogada de Trump, Alina Habba, por seguir hablando cuando le dijo que había terminado.

“Está usted a punto de pasar un tiempo en el calabozo. Ahora siéntese”, le dijo el juez a Habba, que obedeció de inmediato.

El juicio llegó a su fin mientras Trump avanza hacia la victoria de la nominación presidencial republicana por tercera vez consecutiva. Ha intentado convertir sus diversos juicios y vulnerabilidades legales en una ventaja, presentándolos como pruebas de un sistema político armado.

Aunque no hay pruebas de que el presidente Joe Biden o alguien de la Casa Blanca haya influido en ninguno de los casos legales contra él, la línea argumental de Trump ha resonado entre sus partidarios más leales, que ven los procedimientos con escepticismo.

Carroll testificó al principio del juicio que las declaraciones públicas de Trump habían provocado amenazas de muerte.

“Destrozó mi reputación”, dijo. “Estoy aquí para recuperar mi reputación y para que deje de decir mentiras sobre mí”.

Dijo que había hecho instalar una valla electrónica alrededor de la cabaña en el norte del estado de Nueva York donde vive, advirtió a los vecinos de las amenazas y compró balas para una pistola que guarda junto a su cama.

“Antes era conocida simplemente como periodista y tenía una columna, y ahora soy conocida como la mentirosa, el fraude y la chiflada”, declaró Carroll.

El abogado de Trump, Habba, dijo a los miembros del jurado que Carroll se había enriquecido con sus acusaciones contra Trump y había alcanzado la fama que ansiaba. Dijo que no se justificaba ninguna indemnización por daños y perjuicios.

Para apoyar la petición millonaria de Carroll, la socióloga Ashlee Humphreys, de la Universidad Northwestern, dijo al jurado que las declaraciones de Trump en 2019 habían causado entre 7.2 y 12.1 millones de dólares en daños a la reputación de Carroll.

Cuando Trump finalmente testificó, Kaplan le dio poco margen de maniobra, porque no se podía permitir que Trump tratara de revivir cuestiones resueltas en el primer juicio.

“Es un principio jurídico muy bien establecido en este país que impide que los litigantes decepcionados vuelvan a actuar”, dijo Kaplan.

“Ha perdido y está obligado. Y el jurado recibirá instrucciones de que, independientemente de lo que diga hoy aquí en el tribunal, lo hizo, por lo que a ellos respecta. Esa es la ley”, dijo Kaplan poco antes de que Trump testificara.