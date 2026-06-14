Washington. Donald Trump subió al escenario al son de “American Bad Ass”, de Kid Rock, y entre una estruendosa ovación de pie, justo antes de tomar asiento en su habitual palco junto a la jaula en un evento de la UFC de 2024 celebrado en el Madison Square Garden.

Trump, fanático de las peleas en jaula desde mucho antes de entrar en la arena política, ha animado los combates sangrientos y felicitado a los ganadores —le gustan tanto los ganadores— durante más de 25 años en los espectáculos de la UFC, desde Florida hasta Nueva York y Nueva Jersey.

Simplemente nunca ha jugado un partido en casa.

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La próxima salida de Trump será la más breve que haya hecho hasta ahora: desde el Despacho Oval hasta el octágono, para asistir al insólito espectáculo deportivo que tendrá lugar en el Jardín Sur de la Casa Blanca, conocido como UFC Freedom 250.

History in the making.#UFCWhiteHouse is LIVE SUNDAY JUNE 14 At 8pmET on @ParamountPlus!



[ UFC Freedom 250 presented by @CryptoCom and @RamTrucks ] pic.twitter.com/Z0nuX4SXwF — UFC (@ufc) June 11, 2026

El evento de artes marciales mixtas del domingo por la noche, que se retransmitirá en Paramount+, coincide con el 80mo cumpleaños de Trump y la celebración del aniversario 250 de la nación.

¡Primero fue la lucha por la independencia! ¡Ahora, la batalla más importante de todas es por el título de peso ligero!

O algo así.

Trump planteó por primera vez públicamente la idea de celebrar una velada de la UFC en la Casa Blanca durante un mitin celebrado en julio de 2025 en Iowa y prometió un “combate completo” con entre 20,000 y 25,000 espectadores.

Algunas de las principales estrellas de este deporte presionaron —al fin y al cabo, estamos en Washington— para conseguir un puesto en el cartel; Conor McGregor escribió en las redes sociales: “Cuenta conmigo”.

No cuentes con McGregor. Lo mismo ocurre con Jon Jones y Ronda Rousey, quien optó por celebrar su combate de regreso en Netflix en lugar de hacerlo en Washington a través del servicio de streaming de la UFC.

En cuanto a esos 25,000 aficionados presentes en el recinto, se trata de un discurso político un tanto hiperbólico por parte del presidente, ya que se espera que acudan algo más de 4,000 personas al estadio temporal; pero en el exterior, se espera que hasta 120,000 aficionados, que ganaron entradas gratuitas mediante un sorteo, vean el evento al aire libre en la Ellipse, un destacado parque público al sur de la Casa Blanca.

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POV you walk to the Octagon at #UFCWhiteHouse 👀



[ UFC Freedom 250 presented by @CryptoCom and @RamTrucks ] pic.twitter.com/XWVBlYjfnx — UFC (@ufc) June 11, 2026

La verdadera estrella de este espectáculo, cuyo coste supera los 60 millones de dólares, es el escenario sin precedentes en el que se ha construido una jaula en el lugar donde cada primavera se celebra la tradicional carrera de huevos de Pascua.

La Casa Blanca tuvo que hacer sitio para la Claw, una estructura de cuatro lados que se eleva más de 27 metros en el aire y cuenta con luces, altavoces, gruesos cables y cuatro pantallas gigantes para que los aficionados que no estén sentados justo al lado del octágono puedan seguir la lucha en la jaula que se desarrolla abajo.

La iniciativa puede parecer una locura para quienes menosprecian el mundo de las peleas o tienen una opinión desfavorable del actual Gobierno.

Es un día más para Trump, quien sigue lidiando con la guerra con Irán, asistió en abril a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —que se vio interrumpida por un tiroteo—, se jactó esta semana de su entusiasmo por la galopante inflación, cerró partes de Manhattan cuando asistió a un partido de las finales de la NBA en Nueva York e incluso vio cómo la organización del Freedom 250 era impugnada por una demanda federal que fue desestimada el viernes.

Así pues, el espectáculo seguirá adelante para la UFC.

¡Ah, sí! ¡Las peleas!

La cartelera de siete combates ha pasado prácticamente desapercibida fuera del círculo de los aficionados acérrimos a las MMA, ya que todo el revuelo en torno a lo que el director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha calificado como un “evento único” se ha centrado más en la singularidad de que los luchadores entrenaran frente al Monumento a Washington y en una rueda de prensa en el Monumento a Lincoln, entre otras paradas promocionales por la capital del país.

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“Va a ser un rollo entrar y salir de allí”, dijo White. “Pero una vez dentro, va a ser increíble. Si hace buen tiempo, va a ser alucinante”.

White afirma que el espectáculo al aire libre se celebrará llueva o haga sol. La rueda de prensa del viernes por la noche en el Monumento a Lincoln se retrasó aproximadamente una hora debido a los rayos.

En una cartelera que los aficionados han calificado en Internet de decepcionante, el brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de la UFC. A continuación, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se enfrentará al campeón interino Justin Gaethje, uno de los dos únicos estadounidenses que actualmente ostentan siquiera una parte de los 11 cinturones de campeonato de la UFC.

Hay otras cinco peleas en la cartelera principal, entre las que se encuentran los exaspirantes al título Michael Chandler y Derrick Lewis, así como el excampeón de los 61 kg Sean O’Malley.

El boxeador de peso medio Bo Nickal, tres veces campeón de lucha libre de la División I de la NCAA en la Universidad Estatal de Pensilvania, ha entablado una relación de amistad con Trump desde que se conocieron en 2019 en la Casa Blanca, durante una ceremonia en honor a los campeones nacionales universitarios.

“A pesar de ser una persona tan influyente y ocupada, y de tener tantas cosas entre manos, se toma un rato de su día para llamarme de vez en cuando”, dijo Nickal, que se enfrentará al boxeador de Filadelfia Kyle Daukaus. “He jugado al golf con él un par de veces. Es surrealista poder hacer eso. Crecí en un pueblo de 5000 habitantes en Wyoming, y poder jugar al golf con el presidente y pasar el rato con él es, bueno, increíble”.

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Ahora le toca a Nickal pelear delante de él.

Simplemente no quiere pelear en un canal de televisión de ámbito nacional.

En lugar de retransmitir el evento, o al menos parte de la cartelera, por la CBS, la Freedom 250 se está utilizando para impulsar las suscripciones a Paramount, controlada por la familia Ellison —también aliados cercanos de Trump— y que este año se ha convertido en la nueva plataforma para los eventos de la UFC en todo Estados Unidos, en el marco de un acuerdo de siete años por valor de 7,700 millones de dólares.

White había prometido una audiencia similar a la de la Super Bowl (125.6 millones este año) tras anunciarse la fecha, aunque el streaming reducirá drásticamente esas cifras. Sin embargo, si la UFC y Paramount logran captar a algunos espectadores ocasionales interesados, ya sea por patriotismo o por la curiosidad ante un posible desastre, quizá estos se conviertan en nuevos aficionados.

El mero hecho de llegar a la Casa Blanca ya es un gran logro.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.