NUEVA YORK. Un joven de 18 años resultó gravemente herido el miércoles después de que un caballo de carruaje en Central Park se desbocara, lanzando a al menos dos pasajeros fuera del carruaje, según informaron las autoridades y mostraron videos.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York confirmó que el joven viajaba en el carruaje con otros tres pasajeros cuando fue arrojado al suelo poco antes de las 3 p.m.

Fue hospitalizado en estado crítico, informó la policía. Los demás pasajeros rechazaron la atención médica.

Un representante del Sindicato de Trabajadores del Transporte, que representa a los empleados de la industria de carruajes, indicó que el caballo llevaba solo seis semanas en el parque.

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El conductor se había bajado para tomar una fotografía de sus pasajeros, según Alexander Kemp, vicepresidente administrativo de la sección local del sindicato.

“Un conductor no debe bajarse del carruaje para tomar fotos, jamás”, declaró Kemp. “Apoyamos una investigación exhaustiva”.

Un video mostraba al caballo galopando por el parque mientras dos personas parecían saltar del carruaje de cuatro ruedas. Un segundo video muestra el carruaje volcando tras chocar con las ruedas de otro carruaje en el concurrido circuito del parque.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it.



A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Es un momento crítico para la industria de carruajes de caballos de Central Park, con 150 años de historia, que se enfrenta a la creciente amenaza de una prohibición por parte de quienes argumentan que los paseos son inhumanos para los caballos y un peligro para los residentes de la ciudad.

El incidente del miércoles se suma a varios problemas recientes relacionados con caballos en el parque, incluyendo el fatal desplome de un caballo la semana pasada.

La Central Park Conservancy, la organización sin fines de lucro que administra el parque y que el verano pasado se pronunció a favor de prohibir los carruajes de caballos, afirmó que estos dos incidentes consecutivos deberían poner fin a la industria.

“El hecho de que esta alarmante situación se produzca tan solo unos días después de la anterior subraya el peligro que representan los carruajes de caballos para los visitantes del parque, los cocheros y los propios caballos”, declaró el grupo en un comunicado. “Esperamos que las lesiones de hoy sean las últimas que veamos”.