Los auxiliares de vuelo de United Airlines han aprobado un nuevo convenio laboral que supondrá sus primeros aumentos salariales en seis años, junto con la paga de embarque, un cambio largamente reclamado que compensa a los miembros de la tripulación por el trabajo que realizan antes de que el avión abandone la puerta de embarque.

El acuerdo quinquenal, ratificado el martes, afecta a casi 30,000 auxiliares de vuelo de United. Incluye un aumento salarial medio del 31% este verano, una paga de embarque por valor de entre el 7% y el 8% adicional de indemnización de media y 741 millones de dólares en concepto de paga retroactiva, según la Asociación de Auxiliares de Vuelo.

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“El contrato cambiará inmediatamente la vida de los auxiliares de vuelo de United, especialmente la de nuestros miles de nuevos contratados desde la pandemia”, dijo Ken Díaz, presidente de la sección United del sindicato. “Nuestra solidaridad ha dado sus frutos”.

Según el sindicato, el acuerdo también garantiza una mayor seguridad en el empleo, restricciones a los vuelos de ojos rojos, remuneración por retrasos de más de 2 horas y media, mayores cotizaciones para la jubilación, 10 semanas de permiso parental retribuido y la eliminación de los turnos de reserva de 24 horas.

Tanto el consejero delegado de United, Scott Kirby, como los líderes sindicales afirman que el acuerdo -alcanzado a través de la mediación de la Junta Nacional de Mediación- establece un nuevo punto de referencia en el sector.

“El contrato de auxiliares de vuelo de United Airlines lidera ahora el sector en valor total para los auxiliares de vuelo, y así debe ser”, afirmó Sara Nelson, presidenta de la AFA, que representa a más de 55,000 auxiliares de vuelo de 20 aerolíneas.

En un post compartido en LinkedIn, Kirby dijo que United tiene “¡la suerte de contar con los mejores auxiliares de vuelo del mundo para representar a nuestra aerolínea!”

“Estoy muy contento de que ahora tengan el contrato líder del sector que se merecen”, afirmó.

Durante años, había sido norma en gran parte del sector aéreo que los auxiliares de vuelo no cobraran durante el embarque, a pesar de que los auxiliares de vuelo ya ayudaban a los pasajeros, resolvían problemas de asientos y equipaje de mano, realizaban controles de seguridad y preparaban la cabina para la salida.

Delta Air Lines se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en ofrecer pago por embarque en 2022, seguida de American Airlines y Alaska Airlines.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.