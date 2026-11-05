WASHINGTON — Se espera que un importante comité federal dé este jueves su aprobación definitiva al arco conmemorativo propuesto por el presidente Donald Trump cerca del centro de Washington, un paso importante para un proyecto que aún se enfrenta a obstáculos legales.

Se ha solicitado a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital que apruebe el proyecto, de 250 pies de altura (76 metros), que Trump ha impulsado como parte de sus esfuerzos por remodelar la capital. La votación podría dar luz verde a la construcción en tan solo un día.

El arco es uno de los diversos proyectos en Washington que el presidente republicano ha puesto en marcha en su intento por adaptar la capital del país a su gusto, desde la renovación de uno de sus emblemáticos campos de golf públicos hasta la amenaza de demoler el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas. Esos proyectos podrían verse pronto sometidos a un intenso escrutinio después de que los demócratas hayan obtenido el control del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura celebradas esta semana.

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Muchos de los proyectos están siendo objeto de recurso ante los tribunales, y se han presentado tres demandas contra el arco conmemorativo. Se ha solicitado a una jueza que suspenda la construcción mientras las demandas sigan en trámite, y podría pronunciarse ya este jueves.

La comisión supervisa las obras de construcción en terrenos federales de la ciudad y comenzó a examinar el proyecto del arco en junio.

Los detractores sostienen que el arco es demasiado grande para el perfil urbano y que alteraría las líneas de visión cuidadosamente diseñadas entre los monumentos emblemáticos de la capital y sus alrededores —sobre todo el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington—, cuyo objetivo era simbolizar la reunificación del Norte y el Sur tras la Guerra Civil.

Sin embargo, la oposición ha hecho muy poco por influir en los miembros de la comisión, que está dirigida por algunos de los aliados más cercanos de Trump. Trump nombró a Mark Paoletta, asesor jurídico de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, para presidir este grupo de 12 miembros. Otros dos miembros de la comisión son asesores de la Casa Blanca.

Sin embargo, el lunes un juez federal puso trabas a los esfuerzos de Trump por sacar adelante rápidamente el proyecto.

La jueza federal de distrito Tanya Chutkan, que supervisa una demanda que impugna los planes de la Administración Trump, afirmó que se le debe comunicar cualquier decisión de la comisión de planificación en el plazo de una hora. La orden establece los mismos plazos para cualquier decisión del Servicio de Parques Nacionales y del Ministerio del Interior.

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Chutkan, que fue nombrado por el presidente Barack Obama, del Partido Demócrata, se pronunció sobre un caso en el que se incluyen denuncias presentadas por el Distrito de Columbia y Virginia, así como por tres veteranos y un historiador de arquitectura.

El miércoles por la noche, el Gobierno comunicó al tribunal que había recibido una solicitud de una empresa constructora para obtener un permiso de uso especial que le permitiría traer maquinaria y habilitar una zona de operaciones como preparación para las obras. Sin embargo, en el escrito presentado ante el tribunal se indicaba que dicho permiso aún no se había concedido.

Todos los demandantes solicitan que se suspendan las obras de un monumento que se va a construir en una zona de césped junto a un puente que cruza el río Potomac y une Washington con el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington (Virginia). Una vez terminado, el monumento sería 100 pies (30 metros) más alto que la Estatua de la Libertad sin su pedestal.

Los detractores, entre ellos los demandantes, sostienen que la Administración Trump debe solicitar la aprobación del Congreso. La Administración sostiene que el Congreso ya allanó el camino para la construcción de un monumento en Memorial Circle hace décadas.

La semana pasada, el Gobierno presentó un plan de 106 páginas para el arco, en el que se prevé una estructura gigantesca de más de 12 plantas de altura que incluye una enorme estatua de bronce de la Dama de la Libertad con alas y sosteniendo una antorcha con una llama eterna. La estructura contaría con un mirador con vistas hacia el este y el oeste, así como con dos entreplantas.

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En el interior del arco hay salas destinadas a las actividades del programa, oficinas, una sala de descanso para el personal, escaleras circulares, varios ascensores y un centro de control contra incendios. El proyecto propone cambios significativos en la circulación de la zona, incluido el desvío del tráfico en las carreteras cercanas. Los responsables de la Administración han afirmado que el arco también desempeñará una función de seguridad nacional.

En una audiencia reciente, Chutkan preguntó por qué la administración Trump estaba tan interesada en sacar adelante rápidamente el proyecto del arco, a pesar de los litigios en curso, aparte del «deseo de Trump de deslumbrar a la ciudad».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.