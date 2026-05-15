Cerca de 50 robotaxis de la empresa Waymo han estado dando vueltas durante las últimas semanas por el redondel de una calle sin salida en un vecindario de Atlanta, sin una aparente razón para ello, según reseñó el New York Post.

El flujo de estos vehículos autónomos se ha estado registrando desde hace varias semanas, principalmente en horas de la mañana. Los autos no llevan pasajeros y cuando los vecinos intentan detenerlos, los vehículos congestionan la vía de rodaje, denunciaron.

“Creo que ayer por la mañana, pasaron unos 50 coches entre las 6 y las 7 [de la mañana]”, dijo una vecina de Battleview Drive, en el noroeste de Atlanta, que prefirió no dar su nombre, entrevistada por a WSB-TV el jueves.

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Según los residentes, la situación se ha extendido a otras calles. En un intento por impedir que los vehículos dieran vueltas en el redondel, los vecinos colocaron un rótulo de “reduzca la velocidad”, en medio de la calle, pero esto solo provocó que la situación se complicara.

“En un momento dado, teníamos ocho Waymos atascados, intentando averiguar cómo dar la vuelta”, dijo otro vecino.

En videos que han circulado en las redes sociales y en distintos medios, se puede ver una larga fila de vehículos con las luces intermitentes encendidas y se escucha una alerta que indica que el camino está bloqueado. Los residentes dijeron que los vehículos no llevan pasajeros ni tampoco acuden al lugar a recoger a nadie.

Algunos padres dijeron estar preocupados por el incremento del tráfico, sin explicación, de estos robotaxis por su vecindario. “Somos familias, tenemos animales pequeños y mascotas, niños que suben al autobús por la mañana y no nos sentimos seguros con este tráfico”, dijo la mujer preocupada.

Los afectados dijeron haber intentado contactar a Waymo ante la situación, pero no han recibido respuestas. También han llevado su preocupación al Departamento de Transporte de Georgia y a varios funcionarios electos.

Mientras tanto Waymo, que es propiedad de Alphabet, empresa matriz de Google aseguró que ya están atendiendo lo que describieron como un “problema de rutas”.

“Con más de 500,000 viajes semanales en todo el país, nuestro servicio ha demostrado reducir significativamente los accidentes de tráfico y mejorar la seguridad vial”, aseguró Waymo en un comunicado, en el que no especifica a que se debe el problema, y si ha sido resuelto.

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“Valoramos nuestra relación con los residentes de Atlanta y seguimos comprometidos con brindar una experiencia fluida, respetuosa y segura tanto para los pasajeros como para los residentes”, añadió.

Desde su lanzamiento, la empresa que ya opera en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Austin y Miami, entre otras, ha confrontado problemas con sus vehículos. Tan reciente como en marzo, Fox News reportó un incidente en el que varios de estos vehículos autónomos bloquearon las carreteras cuando la Policía y efectivos de emergencia acudían a responder a una situación con un tirador activo en Austin.

Tan reciente como esta semana, la empresa anunció el retiro de casi 4,000 vehículos de su operación, debido a un fallo que permitía que los vehículos entraran en zonas inundadas.