Una pareja que residía en Florida desde hacía varios años tomó la decisión de vender su casa, renunciar a sus trabajos y trasladarse a Texas para cumplir el sueño americano.

Allí instalados, construyeron con sus propias manos una vivienda hecha con dos contenedores marítimos, y hoy disfrutan de una vida diferente en el estado sureño.

Por qué Mackenzie y Spenser dejaron Florida para construir una casa con contenedores en Texas

Después de vivir durante años en Florida, Mackenzie y Spenser Kyle decidieron vender su casa, dejar sus trabajos y mudarse a Texas.

Su meta principal era construir una vivienda propia, reducir la dependencia de las redes de suministro convencionales y avanzar hacia un estilo de vida mucho más autosuficiente.

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“Después de años sin saber qué hacer con nuestras vidas, finalmente hemos decidido perseguir lo que nos hace felices”, explicaron al relatar el inicio de su aventura en su cuenta de Instagram denominada @lifeuncontained.

A pesar de no contar con experiencia previa en el sector de la construcción, la pareja asumió el reto de edificar todo el proyecto por sí misma. En cada tarea, aprendieron sobre la marcha durante un periodo de cuatro años.

En este período, Spenser y Mackenzie realizaron prácticamente todo el proceso, lo que incluyó el corte y refuerzo de los contenedores, el montaje de la estructura interior, el aislamiento, la carpintería, la fontanería, la instalación eléctrica, la colocación de ventanas y el desarrollo de los sistemas de servicios básicos independientes.

“Es una sensación increíble ver cómo el diseño que hemos creado finalmente empieza a cobrar vida”, relataron entonces en sus redes sociales.

Cómo construyeron en Texas una casa off-grid con contenedores marítimos

El punto de partida para edificar el hogar fueron dos contenedores marítimos de acero. Una vez completada, la casa alcanzó una superficie aproximada de 81 metros cuadrados (875 pies cuadrados) y se distribuyó en tres dormitorios y dos baños.

Si bien la vivienda no es una mansión, su tamaño tampoco es el de las típicas tiny houses que se comercializan normalmente en Estados Unidos como casas prefabricadas.

Debido a que los contenedores son originalmente estructuras largas y estrechas, el principal desafío del diseño fue evitar que el interior se sintiera como una sucesión de pasillos angostos.

Para resolver esto y mantener el espacio lo más abierto posible, realizaron grandes aperturas entre los módulos y posteriormente reforzaron la estructura de acero para garantizar su estabilidad.

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Con el inmueble construido, la pareja destacó que funciona de manera completamente independiente de las redes tradicionales gracias a soluciones diseñadas y construidas por su cuenta.

Por ejemplo, Mackenzie y Spenser desarrollaron e instalaron un sistema fotovoltaico ajustable que genera de manera paralela toda la electricidad requerida para sus necesidades cotidianas.

También construyeron un sistema de captación de agua de lluvia mediante depósitos, canalones y tuberías conectados al tejado de la casa.

En cuanto al agua caliente, diseñaron y construyeron un calentador solar de acumulación que aprovecha de forma directa la radiación del sol. Esto les evita la necesidad de consumir gas o electricidad convencional para este fin.

Al final del proyecto, la integración de la energía solar, el sistema de recogida de lluvia y las innovaciones de la pareja se convirtieron en pilares tan cruciales como la propia estructura de los contenedores.

Life Uncontained: qué pasó después de terminar su casa off-grid en Texas

Luego de pasar varios años en la edificación de su propio hogar, la pareja resumió su experiencia: “Durante los últimos cuatro años construimos nuestra propia casa off-grid con contenedores marítimos”.

En la actualidad, Mackenzie y Spenser disfrutan de su nuevo estilo de vida en el Estado de la Estrella Solitaria con su casa autosuficiente, y continúan con la creación de contenido en su canal de YouTube Life Uncontained.