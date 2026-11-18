Washington. La victoria de la exdiputada Mary Peltola sobre el senador republicano Dan Sullivan, quien se presentaba a la reelección, en la reñida contienda por el Senado de los Estados Unidos en Alaska ha hecho que un noveno escaño, que antes estaba en manos de los republicanos, pase a manos de los demócratas, lo que le ha dado al partido de Peltola su mayor avance en unas elecciones de medio período en casi 70 años.

La última vez que los demócratas obtuvieron nueve o más escaños en el Senado en unas elecciones intermedias fue en 1958, durante el segundo mandato del presidente republicano Dwight Eisenhower. Ese año, los demócratas arrebataron 13 escaños que estaban en manos de los republicanos y también ganaron los dos escaños recién creados de Alaska, lo que les supuso una ganancia total de 15 escaños.

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La victoria de Peltola le da a los demócratas una mayoría de 56 contra 44 cuando el nuevo Congreso comience en enero, lo que marca la mayor ventaja del partido en el Senado en 16 años. Los demócratas contaban con 58 escaños en el Senado en los últimos días del 111.º Congreso, que concluyó el 3 de enero de 2011.

“56 escaños era un resultado inimaginable incluso hace solo unos meses”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado publicado en las redes sociales. “La mayoría de la gente no creía que fuera posible que los demócratas obtuvieran 51 escaños en el Senado al inicio de este ciclo electoral”.

Incluso sin Alaska, los demócratas habrían conseguido su mayor mayoría desde enero de 2015, cuando los republicanos tomaron el control tras arrebatar nueve escaños a los demócratas en las elecciones intermedias de 2014, durante el segundo mandato del presidente Barack Obama.

La victoria del demócrata Scott Colom el miércoles en la contienda por el Senado de EE. UU. en Misisipi le dio a su partido su octavo escaño que antes estaba en manos de los republicanos. Esa victoria le dio a los demócratas su mayor número de escaños ganados en unas elecciones intermedias desde las segundas elecciones intermedias del presidente Ronald Reagan, hace 40 años.

Los demócratas también recuperaron la Cámara de Representantes, al ganar 42 escaños hasta el martes. Estos avances continuaron una tendencia histórica de pérdidas en las elecciones intermedias para el partido del presidente.

El Senado ha tendido a ser menos susceptible al “efecto de las elecciones intermedias” que la Cámara de Representantes. En siete de las últimas 16 elecciones intermedias anteriores a 2026, el partido del presidente mantuvo su posición o ganó escaños en el Senado, aunque todas esas elecciones intermedias, excepto una, ocurrieron durante el primer mandato del presidente. Las segundas elecciones intermedias de un presidente suelen ser más duras.

En comparación, el partido del presidente solo había ganado escaños en la Cámara de Representantes en dos elecciones intermedias desde el final de la Segunda Guerra Mundial.